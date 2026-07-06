După Bacalaureat începe alegerea viitorului. UVVG pune la dispoziția absolvenților oferta educațională pentru anul universitar 2026–2027

Locale 06.07.2026 14:12
După Bacalaureat începe alegerea viitorului. UVVG pune la dispoziția absolvenților oferta educațională pentru anul universitar 2026–2027

Examenul de Bacalaureat s-a încheiat, iar pentru mii de absolvenți de liceu urmează unul dintre cele mai importante momente: alegerea facultății și a profesiei pe care își doresc să o urmeze. În acest context, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad pune la dispoziția viitorilor studenți oferta educațională pentru anul universitar 2026–2027, prin programe de studii universitare de licență, masterat și doctorat.

Cu o tradiție de peste 35 de ani în învățământul superior și o ofertă academică adaptată cerințelor actuale ale societății, UVVG reunește șase facultăți care acoperă domenii esențiale de studiu: Medicină, Stomatologie, Farmacie, Științe Juridice, Științe Economice, Informatică și Inginerie, respectiv Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport.

Oferta educațională este disponibilă atât în municipiul Arad, cât și prin extensiile universitare din Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Sebiș și Marghita, oferind tinerilor posibilitatea de a urma studii universitare aproape de comunitatea din care provin.

În această perioadă, absolvenții pot obține toate informațiile privind admiterea, condițiile de înscriere și programele de studii atât prin intermediul platformelor oficiale ale universității, cât și la Centrul de Informare și Înscrieri UVVG, deschis în Aula „Ștefan Cicio Pop”, din Bulevardul Revoluției nr. 94, Arad, unde de luni până vineri între orele 09:00–17:00 și sâmbata între orele 09:00–14:00, reprezentanții universității oferă consiliere și îndrumare tuturor celor interesați.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad îi invită pe absolvenții promoției 2026 să descopere oferta educațională și să aleagă un parcurs universitar construit pe cunoaștere, performanță și dezvoltare profesională.

INFO BOX | OFERTA EDUCAȚIONALĂ UVVG 2026–2027

FACULTATEA

PROGRAME DE STUDII – LICENȚĂ

Facultatea de Medicină

Medicină (română)
Medicină (engleză)
Medicină (franceză)
Asistență Medicală Generală
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare
Biologie

Facultatea de Stomatologie

Medicină Dentară
Tehnică Dentară

Facultatea de Farmacie

Farmacie
Nutriție și Dietetică

Facultatea de Științe Juridice

Drept
Poliție Locală

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie

Contabilitate și Informatică de Gestiune
Marketing
Administrarea afacerilor

Silvicultură

Economia Comerțului, turismului și serviciilor

Facultatea de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport

Psihologie
Pedagogia Învățământului Primar

Limbi Moderne Aplicate (engleză, franceză, germană)
Educație Fizică și Sport
Studii de Securitate

Pentru mai multe informații privind inclusiv programele de masterat și doctorat, vă invităm să accesați  https://www.uvvg.ro/vreau-sa-studiez/



Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
AutoCub.ro - otto