Examenul de Bacalaureat s-a încheiat, iar pentru mii de absolvenți de liceu urmează unul dintre cele mai importante momente: alegerea facultății și a profesiei pe care își doresc să o urmeze. În acest context, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad pune la dispoziția viitorilor studenți oferta educațională pentru anul universitar 2026–2027, prin programe de studii universitare de licență, masterat și doctorat.

Cu o tradiție de peste 35 de ani în învățământul superior și o ofertă academică adaptată cerințelor actuale ale societății, UVVG reunește șase facultăți care acoperă domenii esențiale de studiu: Medicină, Stomatologie, Farmacie, Științe Juridice, Științe Economice, Informatică și Inginerie, respectiv Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport.

Oferta educațională este disponibilă atât în municipiul Arad, cât și prin extensiile universitare din Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Sebiș și Marghita, oferind tinerilor posibilitatea de a urma studii universitare aproape de comunitatea din care provin.

În această perioadă, absolvenții pot obține toate informațiile privind admiterea, condițiile de înscriere și programele de studii atât prin intermediul platformelor oficiale ale universității, cât și la Centrul de Informare și Înscrieri UVVG, deschis în Aula „Ștefan Cicio Pop”, din Bulevardul Revoluției nr. 94, Arad, unde de luni până vineri între orele 09:00–17:00 și sâmbata între orele 09:00–14:00, reprezentanții universității oferă consiliere și îndrumare tuturor celor interesați.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad îi invită pe absolvenții promoției 2026 să descopere oferta educațională și să aleagă un parcurs universitar construit pe cunoaștere, performanță și dezvoltare profesională.

INFO BOX | OFERTA EDUCAȚIONALĂ UVVG 2026–2027

FACULTATEA PROGRAME DE STUDII – LICENȚĂ Facultatea de Medicină Medicină (română)

Medicină (engleză)

Medicină (franceză)

Asistență Medicală Generală

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

Biologie Facultatea de Stomatologie Medicină Dentară

Tehnică Dentară Facultatea de Farmacie Farmacie

Nutriție și Dietetică Facultatea de Științe Juridice Drept

Poliție Locală Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie Contabilitate și Informatică de Gestiune

Marketing

Administrarea afacerilor Silvicultură Economia Comerțului, turismului și serviciilor Facultatea de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport Psihologie

Pedagogia Învățământului Primar Limbi Moderne Aplicate (engleză, franceză, germană)

Educație Fizică și Sport

Studii de Securitate

Pentru mai multe informații privind inclusiv programele de masterat și doctorat, vă invităm să accesați https://www.uvvg.ro/vreau-sa-studiez/







