Alei și trotuare moderne, piste pentru biciclete, sute de locuri de parcare, locuri de joacă, teren de fitness, spații verzi și iluminat inteligent – toate vor deveni realitate printr-un amplu proiect finanțat din fonduri europene.

Cartierul Micro 15 din municipiul Satu Mare se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări urbane din ultimele decenii. Printr-un proiect de regenerare urbană finanțat din fonduri europene, unul dintre cele mai vechi cartiere ale orașului va beneficia de investiții majore menite să îmbunătățească atât aspectul zonei, cât și calitatea vieții locuitorilor.

Valoarea totală a investiției este de 32.610.762,92 lei, proiectul fiind finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, iar termenul de finalizare este stabilit pentru 30 noiembrie 2028.

Un cartier mai verde, mai sigur și mai prietenos cu locuitorii

Scopul principal al proiectului este regenerarea spațiului public din interiorul cartierului și creșterea gradului de accesibilitate și siguranță pentru toate categoriile de persoane.

Printre cele mai importante lucrări se numără reconfigurarea și modernizarea aleilor și trotuarelor, extinderea traseelor pentru bicicliști și amenajarea unor noi zone pietonale. Totodată, vor fi reorganizate parcările, urmând să fie amenajate 232 de locuri de parcare, dintre care 16 vor fi destinate persoanelor cu dizabilități.

În cadrul proiectului vor fi demolate cele 126 de garaje existente, spațiile rezultate urmând să fie transformate în zone utile comunității.

Spații pentru toate generațiile

Un accent deosebit este pus pe crearea unor spații dedicate petrecerii timpului liber.

Astfel, cartierul va beneficia de locuri de joacă moderne, amenajate pe categorii de vârstă, un teren de fitness în aer liber, zone de relaxare și socializare dotate cu mobilier urban modern, pergole și pavilioane, precum și facilități pentru recreere activă destinate copiilor, adolescenților și vârstnicilor.

Suprafața de spațiu verde va ajunge la aproximativ 24.020 de metri pătrați, fiind completată cu arbori și plante decorative care vor contribui la îmbunătățirea calității aerului și la crearea unui mediu urban mai plăcut.

Mobilitate modernă și infrastructură inteligentă

Proiectul include și realizarea unor piste de biciclete conectate la rețeaua existentă de pe strada Careiului, astfel încât locuitorii să poată traversa întreg cartierul în condiții de siguranță.

Totodată, pe strada Arinului va fi amenajată o nouă stație de autobuz, care va fluidiza traficul și va elimina blocajele produse de oprirea mijloacelor de transport în banda de circulație.

Zona va beneficia de un sistem modern de iluminat public, supraveghere video, rețea Wi-Fi gratuită, sisteme de irigații pentru spațiile verzi, cișmele cu apă potabilă și platforme pentru colectarea deșeurilor modernizate și împrejmuite.

Un proiect cu impact pentru întreg municipiul

Investiția este destinată în primul rând locuitorilor din cartierele Micro 15, Micro 14 și Micro 16, însă beneficiile vor fi resimțite de întreaga comunitate.

Specialiștii estimează că, după finalizarea lucrărilor, numărul pietonilor care vor utiliza zona va crește cu aproximativ 7.900 de persoane, iar cel al bicicliștilor cu peste 7.200 de persoane. În total, peste 65.000 de locuitori aflați pe o rază de doi kilometri vor beneficia direct de această investiție.

O investiție pentru viitor

Cartierul Micro 15, construit după inundațiile din 1970 și nereabilitat în mod semnificativ de atunci, va deveni un exemplu de regenerare urbană modernă, în care mobilitatea, spațiile verzi, siguranța și incluziunea socială vor reprezenta elementele centrale.

Prin această investiție, administrația locală urmărește nu doar modernizarea infrastructurii, ci și transformarea cartierului într-un spațiu atractiv, funcțional și adaptat nevoilor actuale ale comunității, unde locuitorii de toate vârstele să se bucure de condiții mai bune pentru recreere, mișcare și socializare.