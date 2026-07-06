FC Vortex și-a adjudecat trofeul după o finală dramatică, însă adevărata victorie a fost a comunității, care s-a reunit în jurul sportului, prieteniei și bunei dispoziții

Duminică, 5 iulie, terenul de minifotbal din curtea Școlii Gimnaziale din Gelu a devenit centrul unei adevărate sărbători sportive, odată cu desfășurarea celei de-a doua ediții a Cupei Comunei Terebești. Evenimentul a adunat nu mai puțin de 16 echipe, sute de spectatori și numeroși iubitori ai sportului, într-o zi în care fotbalul, fair-play-ul și spiritul comunității au mers mână în mână.

O competiție spectaculoasă, decisă la loviturile de departajare

Nivelul competițional al turneului a fost unul ridicat, fiecare meci oferind faze spectaculoase și dueluri echilibrate. Echipele participante au demonstrat determinare și dorința de a câștiga, iar acest lucru s-a văzut până în ultimele minute ale competiției.

Marea finală a opus formațiile FC Vortex și Extratereștrii Doba, într-un duel extrem de echilibrat. După un meci intens, câștigătoarea trofeului a fost decisă la loviturile de departajare, unde FC Vortex și-a păstrat calmul și a ridicat cupa deasupra capului. Formația din Doba a încheiat competiția pe un merituos loc secund.

La fel de spectaculoasă a fost și finala mică. FC Dinamo și FC Gelu & Baba au oferit un nou meci echilibrat, câștigat tot după executarea loviturilor de departajare de FC Dinamo, care și-a asigurat astfel ultima treaptă a podiumului.

Mai mult decât fotbal – o adevărată sărbătoare a comunității

Dincolo de rezultatele sportive, Cupa Comunei Terebești a fost un prilej de întâlnire pentru locuitorii comunei și pentru oaspeții veniți din împrejurimi. Atmosfera a fost una relaxată și prietenoasă, iar vremea excelentă i-a îndemnat pe oameni să petreacă ore bune pe marginea terenului.

În timp ce pe gazon se disputau meciuri spectaculoase, în jurul terenului participanții au socializat, au savurat tradiționalii mici și o bere rece, transformând evenimentul într-o veritabilă sărbătoare a verii și a comunității.

Premiile au răsplătit performanța și implicarea

La finalul competiției, festivitatea de premiere a fost oficiată de primarul comunei Terebești, Mariana Avorniciții, alături de viceprimarul Constantin Salai, principalul organizator al evenimentului.

Pe lângă trofeele acordate echipelor clasate pe podium, organizatorii au oferit și distincții individuale pentru cel mai bun jucător, cel mai bun portar și golgheterul competiției, recompensând astfel performanțele remarcabile din timpul turneului.

Mulțumiri pentru cei care au făcut posibil evenimentul

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit la succesul celei de-a doua ediții a Cupei Comunei Terebești. Aprecieri speciale au fost adresate lui Ciprian Condor, Călin Ovidiu Salai, Vasile Blidar, Antonio Buzgău și Nemes Andras, precum și tuturor voluntarilor și persoanelor implicate în organizare.

Succesul acestei ediții demonstrează că, atunci când pasiunea pentru sport se îmbină cu implicarea comunității, rezultatul este un eveniment care depășește granițele unei simple competiții. Cupa Comunei Terebești și-a consolidat deja statutul de tradiție locală, iar așteptările pentru ediția viitoare sunt, fără îndoială, și mai mari.







