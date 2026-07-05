



Sâmbătă, 4 iulie 2026, în Grădina Romei din municipiul Satu Mare, a avut loc cea de-a IV-a ediție a Zilei Culturale a Romilor din județul Satu Mare, un eveniment dedicat promovării culturii, tradițiilor, muzicii, dansului și gastronomiei comunității rome.

Manifestarea a fost organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în colaborare cu Asociația Partida Romilor „Pro-Europa” – Sucursala Județeană Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul Godzsa Zsolt, președintele Partidei Romilor „Pro-Europa” – Sucursala Județeană Satu Mare, Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Maskulik Csaba, city managerul municipiului Satu Mare, și Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Aceștia au subliniat importanța păstrării și promovării identității culturale a comunității rome, rolul dialogului intercultural și necesitatea susținerii evenimentelor care valorifică tradițiile comunităților din județul Satu Mare.

Evenimentul a adus în prim-plan bogăția, diversitatea și autenticitatea culturii rome, printr-un program amplu, dedicat întregii comunități. Publicul prezent s-a bucurat de momente artistice, dansuri autentice țigănești, activități educative și culturale pentru copii, teatru de păpuși, concurs de desen, precum și de un concurs gastronomic în cadrul căruia au fost puse în valoare preparate tradiționale.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei a fost Concursul Județean de Dans Țigănesc, ajuns la cea de-a IV-a ediție. Competiția a reunit formații din numeroase localități ale județului Satu Mare, demonstrând încă o dată vitalitatea, expresivitatea și forța de transmitere a tradițiilor rome prin dans.

La concurs au participat formații din următoarele localități: Satu Mare, Doba, Andrid, Craidorolț, Carei, Acâș, Petea, Viile Satu Mare, Micula, Rătești, Mădăras, Mihăieni, Sătmărel, Pișcolt, Berveni, Berveni 2, Atea și Odoreu.

Nivelul competiției a fost unul ridicat, formațiile participante pregătind momente coregrafice deosebite, costume specifice și dansuri pline de energie, expresivitate și autenticitate. Fiecare prestație a adus pe scenă o parte din identitatea culturală a comunităților participante, iar publicul a răsplătit cu aplauze momentele prezentate.

Juriul Concursului Județean de Dans Țigănesc a fost format din: Maskulik Csaba, city manager al municipiului Satu Mare; Cătălin Filip, vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare; Kaiser Ștefan, președintele FDGR Municipiul Satu Mare și consilier județean; Gabriel Pustai, referent cultural la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare; Márton Szilágyi, expert romi în cadrul Consiliului Județean Satu Mare; și Godzsa Zsolt, președintele Partidei Romilor „Pro-Europa” – Sucursala Județeană Satu Mare și consilier județean.

De asemenea, un alt moment apreciat al evenimentului a fost concursul gastronomic, la care au participat reprezentanți ai mai multor comunități din județul Satu Mare. Preparatele pregătite au reflectat specificul local, tradiția culinară și bucuria de a duce mai departe rețete transmise în familie și în comunitate.

La concursul gastronomic au participat: Santău, reprezentat de Kicsi Mezei, președintele Partidei Romilor – Sucursala Santău și prim-vicepreședinte al Partidei Romilor Satu Mare, care a pregătit gulaș și lecsó; Cidreag, reprezentat de Farkas Iozef, președintele Partidei Romilor – Sucursala Porumbești, care a pregătit gulaș; Acâș, reprezentat de Tomi Fogarasi, președintele Partidei Romilor – Sucursala Acâș, care a pregătit gulaș și ardei umpluți; Doba, reprezentat de Marius Soni Casi, președintele Partidei Romilor – Sucursala Doba, care a pregătit bograci; Andrid, reprezentat de Lajos Boros, președintele Partidei Romilor – Sucursala Andrid, care a pregătit bograci; Carei, reprezentat de Maria Sebok, președinta Partidei Romilor – Sucursala Carei, care a pregătit supă de carne și chiftele; Mădăras, reprezentat de Gorci Cristofer, președintele Partidei Romilor – Sucursala Mădăras, care a pregătit ciorbă de perișoare; Viile Satu Mare, reprezentat de Tünde Tünde, președinta Partidei Romilor – Sucursala Viile Satu Mare, care a pregătit gulaș; și Tiream, reprezentat de Tito Anton Balog, președintele Partidei Romilor – Sucursala Tiream, care a pregătit ciorbă de burtă și tocăniță.

Juriul concursului gastronomic a fost format din: Gabor Majlat, primarul comunei Orașu Nou; Miklós Tar, primarul comunei Tiream; Bidea Dan Vasile, șef de birou la Departamentul Locuințelor Sociale din cadrul DAS; Hegedüs Gergő, liderul Serviciului de Ajutor Maltez din județul Satu Mare; Gyula Kanya, consilier local în comuna Botiz; precum și Csaba și Anita Covaciu, gospodari tradiționali.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de momente artistice susținute de Roli și Orchestra Lăutarii, Zamfir de la Baia Mare, precum și de invitatul special al ediției, Varga Imi. Muzica, dansul, gastronomia tradițională și implicarea comunităților participante au transformat evenimentul într-o adevărată celebrare a diversității culturale.

Prin organizarea Zilei Culturale a Romilor, instituțiile partenere își reafirmă angajamentul de a susține dialogul intercultural, respectul față de diversitate și promovarea patrimoniului cultural al comunității rome, parte importantă a identității multiculturale a județului Satu Mare.

Mulțumim tuturor participanților, artiștilor, formațiilor de dans, reprezentanților comunităților locale, membrilor juriului, partenerilor, organizatorilor și publicului prezent pentru contribuția adusă la reușita celei de-a IV-a ediții a Zilei Culturale a Romilor din județul Satu Mare.