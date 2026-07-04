Comuna Terebești se pregătește să trăiască din nou emoția unei sărbători dedicate sportului, prieteniei și bucuriei de a fi împreună. Duminică, 5 iulie, terenul de minifotbal din curtea Școlii Gimnaziale din Gelu va deveni locul unde pasiunea pentru fotbal va aduce laolaltă oameni de toate vârstele, cu ocazia celei de-a doua ediții a Cupei Comunei Terebești la Fotbal .

Competiția reunește nu mai puțin de 16 echipe, împărțite în patru grupe, promițând o zi plină de meciuri spectaculoase, ambiție și fair-play. Fiecare partidă va fi o demonstrație a dragostei pentru sport, dar și a dorinței de a reprezenta cu mândrie comunitatea din care provin participanții.

Însă această competiție înseamnă mai mult decât goluri și trofee. Ea este un prilej de întâlnire pentru familii, prieteni și vecini, un moment în care comunitatea își redescoperă unitatea și bucuria de a petrece timp împreună. Organizatorii au pregătit și o zonă dedicată tuturor celor care vor veni să susțină echipele, unde participanții vor putea savura mici, langoși, bere și băuturi răcoritoare, într-o atmosferă de sărbătoare autentică.

La eveniment sunt invitați și foștii jucători ai echipei Voința Gelu, oameni care au scris pagini frumoase din istoria fotbalului local și care revin acum în mijlocul comunității. Prezența lor este o punte între generații, o dovadă că dragostea pentru sport și pentru locurile natale nu se pierde niciodată.

Cupa Comunei Terebești a devenit, încă de la prima ediție, mai mult decât o competiție sportivă. Este o sărbătoare a oamenilor, a prieteniei și a valorilor care țin unită o comunitate. Într-o lume în care timpul petrecut împreună este tot mai prețios, astfel de evenimente reușesc să aducă zâmbete, să creeze amintiri și să întărească legăturile dintre oameni.

Duminică, la Gelu, fotbalul va fi doar începutul. Cea mai importantă victorie va fi, fără îndoială, cea a comunității.







