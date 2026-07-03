







„Ne-am dorit să oferim Sătmarului un loc special, chiar în oraș…”





De la o idee născută în jurul unui lac format odată cu construirea centurii municipiului, Lin Lake a devenit una dintre cele mai apreciate destinații pentru relaxare, pescuit și evenimente din Satu Mare. Într-un interviu acordat publicației noastre, administratorul Lin Lake vorbește despre începuturi, investițiile realizate și planurile de viitor.

Reporter: Cum a luat naștere ideea proiectului Lin Lake și care a fost viziunea de la început?

Mihnea Țăran, administrator Lin Lake: Ideea proiectului îi aparține tatălui meu, Vasile Țăran. Totul a început odată cu construcția centurii municipiului Satu Mare, când din această zonă s-a extras pământul necesar pentru poduri, iar astfel a luat naștere lacul. În timp, am transformat acest loc într-o destinație pentru pescuit, relaxare și evenimente. De când m-am implicat în dezvoltarea proiectului, mi-am propus să duc această viziune mai departe și să valorific faptul că Lin Lake este singurul lac din municipiul Satu Mare.

Ce face Lin Lake diferit față de alte locații din județ?

Cred că investițiile permanente sunt principalul nostru atu. Încercăm să oferim o experiență completă, dezvoltăm constant facilități noi și acordăm o atenție deosebită fiecărui detaliu. Ne dorim ca fiecare persoană care ne vizitează să plece cu o experiență frumoasă și să își dorească să revină.





Una dintre cele mai importante investiții este Murano by Lin Lake, terasa amplasată pe malul lacului, care poate găzdui până la 400 de persoane.

Ce tipuri de evenimente organizați aici?

Cele mai multe solicitări au fost pentru teambuilding-uri, petreceri private și evenimente corporate. Am găzduit inclusiv evenimente pentru companii precum Electrolux și numeroase firme locale. Totodată, locația este ideală pentru nunți în aer liber, botezuri, cununii civile, aniversări, majorate și concerte. Spațiul este foarte versatil și poate fi personalizat împreună cu partenerii noștri specializați în decoruri premium.





Vizitatorii au la dispoziție:

zone de relaxare și șezlonguri;

teren de volei pe plajă;

teren de baschet;

stand-up paddle-uri de închiriat;

foișoare pentru pescari;

spații verzi și zonă de grătare.

În zilele în care terasa nu este rezervată pentru evenimente private, vizitatorii pot servi băuturi și se pot bucura de atmosfera liniștită de pe malul lacului.





Lin Lake este și singurul lac de pescuit din municipiul Satu Mare, întins pe aproape 4 hectare, cu 28 de standuri amenajate.

Ce îi atrage pe pescari?

Avem exemplare impresionante de crap și amur care depășesc 10 kilograme, unele ajungând chiar la 15 kilograme, dar și știuci de 8–10 kilograme. Toate standurile sunt dotate cu foișoare și prize, iar salteaua de primire și plasa de eliberare sunt incluse în taxa de pescuit. Încercăm să oferim condiții cât mai bune și un mediu curat.





Administratorii spun că investițiile vor continua și în perioada următoare

„Lucrăm permanent la noi facilități și experiențe pentru vizitatori. Ne dorim să organizăm evenimente tot mai ample și să aducem concepte noi în Satu Mare. Lin Lake este un proiect aflat într-o continuă dezvoltare.”

Invitație pentru sătmăreni

La finalul interviului, reprezentații Lin Lake transmit un mesaj celor care încă nu au vizitat locația:

„Îi invităm pe toți să descopere Lin Lake și atmosfera pe care am creat-o aici. Ne dorim ca fiecare persoană care ne trece pragul să găsească mai mult decât o locație – să găsească un loc unde se relaxează, petrece timp de calitate și creează amintiri alături de cei dragi.”

Adrian Lupescu