Pasionații de lectură și artă sunt invitați la un atelier de pictură pe cantul cărții

Locale 03.07.2026 12:26
Pasionații de lectură și artă sunt invitați la un atelier de pictură pe cantul cărții


Biblioteca Județeană Satu Mare îi invită pe iubitorii de carte și de artă să participe la un atelier de pictură pe cantul cărții, care va avea loc în perioada 22–23 august 2026.

Pe parcursul celor două zile, participanții vor descoperi tehnicile specifice acestei forme de artă, vor învăța să decoreze marginile cărților și vor realiza propriile creații, sub îndrumarea organizatorilor. Atelierul este deschis atât începătorilor, cât și celor care doresc să își dezvolte abilitățile artistice, nefiind necesară experiență anterioară.

Programul include prezentarea tehnicilor de bază, realizarea unor modele variate și îndrumare pas cu pas, astfel încât fiecare participant să plece acasă cu o lucrare unică și o experiență creativă deosebită.

Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0261 711 199.

Prin organizarea acestui atelier, Biblioteca Județeană Satu Mare își propune să promoveze creativitatea și să aducă publicul mai aproape de universul fascinant al cărților, într-un mod inedit și interactiv.

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