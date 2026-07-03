



Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de luni, în jurul orei 04:00, la biserica de lemn cu hramul „Sfântul Ilie”din localitatea Posta, județul Maramureș, monument istoric de categoria A, construit în anul 1675.

Potrivit Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, imediat după primirea informației, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a dispus deplasarea de urgență la fața locului a unei delegații eparhiale formate din Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhimandritul Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, părintele Virgil Jicărean, consilier al Sectorului Patrimoniu Sacru și Pictură Bisericească, precum și părintele Ciprian Coza, protopopul Chioarului.

Reprezentanții Episcopiei vor colabora cu specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș pentru stabilirea cauzelor producerii incendiului și, dacă va fi cazul, a eventualelor responsabilități. În urma verificărilor va fi întocmit un raport de urgență, pe baza căruia vor fi dispuse măsurile necesare.

Totodată, preotul paroh Gabriel Dan a informat imediat Protopopiatul Chioar, iar un raport preliminar privind producerea incendiului a fost transmis Episcopiei.

În contextul acestui incident, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului a anunțat că va demara, în regim de urgență, verificări la toate bisericile monument UNESCO și la cele clasate ca monumente istorice din eparhie, urmând să fie evaluată starea instalațiilor de protecție împotriva trăsnetelor și a celorlalte sisteme de siguranță.

Reprezentanții Episcopiei au reamintit că Preasfințitul Părinte Iustin a atras în repetate rânduri atenția clericilor asupra responsabilității privind protejarea monumentelor istorice și verificarea periodică a instalațiilor de protecție, în contextul fenomenelor meteorologice tot mai violente.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incendiul, iar Episcopia a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsura desfășurării anchetei.