



Transurban Satu Mare anunță modificări în programul de circulație al mai multor linii de autobuz, valabile în perioada 6 iulie – 7 septembrie 2026, ca urmare a reducerii numărului de călători în timpul vacanței școlare.

Vor fi suspendate cursele:

Linia 7E , cu plecare la ora 07:10 de pe strada Merilor;

Linia 7IIE , cu plecare la ora 07:10 de pe strada Spicului;

Linia 11 , cu plecare la ora 07:55 de la Liceul Ortodox „N. Steinhardt”;

Linia 16 , cu plecare la ora 07:50 din cartierul 14 Mai;

Linia 22E , cu plecare la ora 07:15 de la DRM2;

Linia CE7 , cu plecare la ora 07:05 din Micro 16;

Linia CE7, cu plecare la ora 07:25 de pe strada Deltei.

De asemenea, două trasee vor fi modificate:

Linia 17E , cu plecare la ora 07:20 din Sătmărel, va circula doar până la sediul Transurban;

Linia 29E, cu plecare la ora 07:05 de la DeLonghi, va avea capăt de linie în Piața Mare.

Reprezentanții Transurban precizează că toate celelalte curse vor circula conform programului obișnuit și recomandă călătorilor să consulte site-ul societății pentru informații actualizate privind transportul public.

Modificările vor intra în vigoare începând cu 6 iulie și se vor aplica până la reluarea cursurilor școlare, la 7 septembrie 2026.