Transurban Satu Mare anunță modificări în programul de circulație al mai multor linii de autobuz, valabile în perioada 6 iulie – 7 septembrie 2026, ca urmare a reducerii numărului de călători în timpul vacanței școlare.
Vor fi suspendate cursele:
Linia 7E, cu plecare la ora 07:10 de pe strada Merilor;
Linia 7IIE, cu plecare la ora 07:10 de pe strada Spicului;
Linia 11, cu plecare la ora 07:55 de la Liceul Ortodox „N. Steinhardt”;
Linia 16, cu plecare la ora 07:50 din cartierul 14 Mai;
Linia 22E, cu plecare la ora 07:15 de la DRM2;
Linia CE7, cu plecare la ora 07:05 din Micro 16;
Linia CE7, cu plecare la ora 07:25 de pe strada Deltei.
De asemenea, două trasee vor fi modificate:
Linia 17E, cu plecare la ora 07:20 din Sătmărel, va circula doar până la sediul Transurban;
Linia 29E, cu plecare la ora 07:05 de la DeLonghi, va avea capăt de linie în Piața Mare.
Reprezentanții Transurban precizează că toate celelalte curse vor circula conform programului obișnuit și recomandă călătorilor să consulte site-ul societății pentru informații actualizate privind transportul public.
Modificările vor intra în vigoare începând cu 6 iulie și se vor aplica până la reluarea cursurilor școlare, la 7 septembrie 2026.