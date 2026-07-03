Mai multe curse Transurban vor fi suspendate sau modificate pe perioada vacanței de vară

Locale 03.07.2026 10:58
Mai multe curse Transurban vor fi suspendate sau modificate pe perioada vacanței de vară


Transurban Satu Mare anunță modificări în programul de circulație al mai multor linii de autobuz, valabile în perioada 6 iulie – 7 septembrie 2026, ca urmare a reducerii numărului de călători în timpul vacanței școlare.

Vor fi suspendate cursele:

  • Linia 7E, cu plecare la ora 07:10 de pe strada Merilor;

  • Linia 7IIE, cu plecare la ora 07:10 de pe strada Spicului;

  • Linia 11, cu plecare la ora 07:55 de la Liceul Ortodox „N. Steinhardt”;

  • Linia 16, cu plecare la ora 07:50 din cartierul 14 Mai;

  • Linia 22E, cu plecare la ora 07:15 de la DRM2;

  • Linia CE7, cu plecare la ora 07:05 din Micro 16;

  • Linia CE7, cu plecare la ora 07:25 de pe strada Deltei.

De asemenea, două trasee vor fi modificate:

  • Linia 17E, cu plecare la ora 07:20 din Sătmărel, va circula doar până la sediul Transurban;

  • Linia 29E, cu plecare la ora 07:05 de la DeLonghi, va avea capăt de linie în Piața Mare.

Reprezentanții Transurban precizează că toate celelalte curse vor circula conform programului obișnuit și recomandă călătorilor să consulte site-ul societății pentru informații actualizate privind transportul public.

Modificările vor intra în vigoare începând cu 6 iulie și se vor aplica până la reluarea cursurilor școlare, la 7 septembrie 2026.

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