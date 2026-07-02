Treci dacă poți!!!

Pe când credeam că le-am văzut pe toate, mai apare câte o năzbâtie făcută de unii dintre șoferii din milenarul nostru oraș. Încă o dovadă în plus, dacă mai era nevoie, că ceea ce se spune despre mama proștilor este perfect adevărat.

Nu putem înțelege, însă, ce logică trebuie să ai să parchezi mașinile în felul acesta, indiferent care dintre cele două mașini a ajuns ultima. Cetățenii de pe strada 1 Iunie au rămas, pur și simplu, blocați de inconștiența, dar și nesimțirea unor șoferi sătmăreni, ca a celor două autoturisme din imagine.

Unu, doi metri mai în față, și drumul nu era blocat. Dar de ce să faci un lucru bun, când te poți evidenția cu nesimțirea și... prostia!

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