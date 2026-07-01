Parcare de nota zece

În fața Școlii „Unio-Traian Vuia”, de pe Bulevardul Cloșca din Satu Mare, s-a inaugurat, fără panglică și fără autorizație, cea mai nouă parcare: trotuarul.

Pietonii? Ei bine, aceștia sunt invitați să participe la un concurs de supraviețuire. Dacă ai cărucior, scaun cu rotile sau pur și simplu două picioare, ghinion! Trotuarul este rezervat bolizilor, iar tu ești trimis elegant pe carosabil. Doar n-o să încurci mașinile cu pretenția ta de a merge pe unde spune legea.

Ironia supremă este că totul se întâmplă chiar în fața unei școli. Un loc unde copiii ar trebui să învețe despre reguli, respect și civilizație. În schimb, lecția practică este alta: parchează unde apuci, iar legea poate să mai aștepte.

Poate că ar fi timpul ca autoritățile să facă o vizită prin zonă. Nu pentru o fotografie, ci pentru câteva amenzi și, de ce nu, ridicarea mașinilor care au confundat trotuarul cu parcarea personală.

Până atunci, pietonii pot încerca variante alternative: să zboare, să se teleporteze sau să meargă pe carosabil, cu riscul de a deveni victimele unei situații care nu ar trebui să existe într-un oraș civilizat.

Felicitări celor care au transformat trotuarul într-o parcare de nota 10... la capitolul nesimțire.

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