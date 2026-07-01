Școala sătmăreană de scrimă are viitorul asigurat

CS Satu Mare demonstrează astfel că rămâne unul dintre cele mai importante centre ale scrimei juvenile din România, cu rezultate constante și o generație nouă pregătită să ducă mai departe tradiția performanței.





























Școala sătmăreană de scrimă își confirmă încă o dată valoarea la nivel național. Pentru al treilea an consecutiv, sportivii secției de spadă a Clubului Sportiv Satu Mare au încheiat pe primul loc în clasamentul pe medalii al Campionatului Național de Copii, competiție desfășurată marți și miercuri la București.Tinerii scrimeri sătmăreni au avut o evoluție remarcabilă în finala națională, reușind să cucerească nu mai puțin de șapte medalii: trei de aur, una de argint și trei de bronz. Rezultatele reprezintă o nouă confirmare a muncii desfășurate în cadrul centrului de pregătire din Satu Mare și a tradiției pe care clubul o are în formarea sportivilor de performanță.Performanțele au fost obținute sub îndrumarea antrenorilor Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilagyi, Adrian Pop și Szabó Rudolf, care continuă să construiască generații competitive de sportivi.Deși lotul din acest an nu a mai avut în componență câțiva dintre medaliații edițiilor precedente, promovați între timp la categorii superioare de vârstă, CS Satu Mare a rămas cea mai valoroasă echipă a competiției. Performanțele obținute anul trecut nu au fost egalate în totalitate, însă clubul sătmărean și-a păstrat supremația în clasamentul general.Pe poziția secundă s-a clasat CSS Contraatac, cu două titluri naționale, iar locul al treilea a revenit clubului CSM Corona Brașov, cu o medalie de aur, două de argint și una de bronz.Medaliații CS Satu Mare la Campionatul Național de CopiiMedalii de aur:Octavia Pop (categoria 12–13 ani)Clara Pop (categoria 8–9 ani)- fiica Simonei Pop, campioana olimpică de la RioEchipa feminină: Octavia Pop, Iustina Ardelean, Bélteki Emília, Nectaria ZoicașMedalie de argint:Haller Márk (categoria 12–13 ani)Medalii de bronz:Mihai Cristian Big (categoria 10–11 ani)Iustina Ardelean (categoria 12–13 ani)Echipa masculină: Ștefan Boghișan, Haller Márk, Dolóczki Dániel, Mihai IftimoviciDupă un sezon competițional plin de rezultate importante, Sala de Scrimă „Alexandru Csipler” va intra într-o scurtă perioadă de vacanță. Tinerii spadasini vor avea aproape o lună de pauză, urmând ca pregătirea pentru noul sezon să fie reluată la finalul lunii iulie și începutul lunii august.