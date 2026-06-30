









Arte marțiale

Campion mondial de Brazilian Jiu-Jitsu, seminar de excepție pentru sportivii ZR Team Satu Mare





Sportivii de la ZR Team Satu Mare au avut parte de o experiență specială, printr-un seminar susținut de unul dintre numele importante ale Brazilian Jiu-Jitsu mondial.

Invitatul special a fost Max Carvalho, discipol direct al lui Zé Radiola, de mai multe ori campion mondial la Brazilian Jiu-Jitsu și instructor de centură neagră recunoscut la nivel internațional.

Seminarul a fost mai mult decât o simplă sesiune de pregătire. Sportivii sătmăreni au avut ocazia să descopere tehnici noi, detalii fine de execuție, perspective diferite asupra luptei și, poate cel mai important, mentalitatea necesară pentru progresul constant – atât pe tatami, cât și în viața de zi cu zi.

„Nu am învățat doar tehnici noi, ci și detalii importante, perspective diferite și mentalitatea necesară pentru a evolua zi de zi”, au transmis reprezentanții ZR Team Satu Mare după eveniment.

La seminar au participat și doi invitați speciali care au contribuit la valoarea întâlnirii: Halasz Dávid, antrenor principal al ZR Team Nyíregyháza, și Skafár Bence, selecționer al Federației Maghiare de Grappling. Experiența și cunoștințele acestora au completat o zi dedicată perfecționării sportive.

Pentru ZR Team Satu Mare, astfel de evenimente reprezintă o confirmare că munca de zi cu zi, disciplina și dorința de autodepășire pot duce sportivii locali către conexiuni și experiențe internaționale.

În Brazilian Jiu-Jitsu, progresul nu vine peste noapte. Vine prin repetiție, prin răbdare și prin fiecare antrenament în care sportivul caută să devină mai bun.

Iar mesajul transmis de echipa sătmăreană este unul simplu și puternic: continuăm să muncim, să învățăm și să creștem împreună.

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