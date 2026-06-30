Biblioteca Județeană Satu Mare aduce la cunoștința sătmărenilor faptul că în perioada cuprinsă între 1 iulie și 31 august 2026 își modifică programul de funcționare cu publicul.

Astfel, secțiile de la sediul central, Strada Iuliu Maniu nr. 2 (Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”, Secțiile de împrumut pentru adulți, Secția de împrumut pentru copii și Secția multiculturală), vor fi deschise și își așteaptă cititorii și utilizatorii în zilele de luni, miercuri și vineri, între orele 09:00 și 16:00, iar în zilele de marți și joi, între orele 09:00 și 17:00.

Filiala nr. 1, situată în Cartierul Micro 16, Strada Brânsușa nr. 17, va fi deschisă în zilele de luni și miercuri, între orele 11:00 și 17:00, iar în zilele de marți, joi și vineri, între orele 09:00–15:00.

Filiala nr. 2 (Cartier Micro 17, Str. Someșului nr. 6, în incinta Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”) își așteaptă cititorii de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–15:00. Filiala nr. 3 (Str. George Călinescu nr. 51, în incinta Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”) se află în proces de reorganizare și inventariere parțială a colecțiilor.

În perioadele rezervte efectuării concediilor legale de aodihnă, filialele de cartier vor fi închise, cu anunțarea prealabilă a publicului cititor. În aceste situații, iubitorii de carte și lectură sunt invitați să apeleze la serviciile secțiilor de la sediul central. Reamintim că legitimația de bibliotecă permite accesul cititorilor în toate secțiile și filalele instituției.

Condițiile necesare obținerii legitimației de bibliotecă sau a permisului de utilizator rămân neschimbate, iar serviciul de înscriere este asigurat prin Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”.

Modificarea programului instituției nu va afecta agenda de desfășurare a activităților cuprinse în proiectele destinate copiilor precum „BiblioVacanța”, Cursul conversațional în limba română „Csevegő”, atelierul de lectură „O oră de poveste...” și nici atelierele incluse în programul de educație digitală „Hi Digital”, destinat seniorilor.



