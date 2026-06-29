Conducerea celor de la Talna se apără după acuzațiile de blat Sport •

Un scandal izbucnit după barajul pentru promovarea în Liga a III-a a adus echipa Talna Orașu Nou în centrul atenției fotbalului județean și național. Formația din Orașu Nou a fost acuzată că ar fi fost implicată într-un presupus aranjament la meciul cu ACS Barcău Nușfalău, însă conducerea clubului respinge categoric aceste acuzații și susține că imaginea unei întregi comunități a fost afectată.



Subiectul a fost prezentat inițial de publicația FANATIK, care a relatat declarațiile portarului Balázs Dombrady, dar și reacțiile venite din partea conducerii Talnei Orașu Nou.

După un meci tur pierdut cu 3-4, Talna a reușit o revenire spectaculoasă în retur, câștigând în deplasare cu 5-3 și obținând calificarea mai departe. Performanța sportivă a fost însă umbrită de acuzații apărute ulterior.

Portarul formației din Orașu Nou a susținut că ar fi existat discuții legate de un posibil aranjament, acuzații negate ferm de conducerea clubului.

Primarul comunei Orașu Nou, Mailat Gavril, a respins ideea că ar fi existat vreodată intenția ca echipa să piardă meciul.

„Cum să dau cu piciorul la munca de 10 ani pentru această echipă? Am investit timp, energie și resurse pentru fotbalul din comunitate. Nu are nicio logică să acceptăm așa ceva”, a declarat edilul, potrivit FANATIK.

Acesta a mai precizat că susținerea echipei a fost constantă și că promovarea a fost un obiectiv construit în timp.

„Este vorba despre o comunitate. Echipa aceasta a fost sprijinită pentru că oamenii din Orașu Nou iubesc fotbalul. Nu poți pune la îndoială munca unei comunități întregi pe baza unor afirmații care trebuie demonstrate”, a mai transmis primarul.

Și președintele clubului, Bute Pal, a reacționat dur la acuzațiile apărute.

„Trebuie să ne apărăm și noi. Nu putem să acceptăm ca după ani de muncă să fim catalogați pe baza unor vorbe. Talna nu a făcut niciodată blaturi”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Conducerea clubului susține că succesul din baraj a venit în urma muncii jucătorilor și a unui proiect construit pe termen lung.

„Noi am ieșit cu capul sus de la acest baraj. Am câștigat acolo unde mulți nu se așteptau. Dacă există acuzații, trebuie să existe și dovezi”, a mai spus Bute Pal.



Dincolo de scandal, rămâne performanța sportivă a unei echipe care a câștigat campionatul și a ajuns în fazele superioare ale competițiilor județene și regionale. Oficialii Talnei transmit că vor continua proiectul fotbalistic și că nu vor lăsa acest episod să afecteze munca depusă în ultimii ani.

Cazul rămâne însă unul care a atras atenția iubitorilor de fotbal, iar eventualele clarificări vor trebui să vină prin probe și nu doar prin declarații.

Iar la final doar un mic amănunt...am zice important în tot acest scandal iscat de declarațiile portarului Dombrady. Acesta a apărat în partida tur, scor 3-4 unde a avut câteva intervenții importante dar a și greșit la reușita de 2-3 când mingea a trecut ușor pe sub el și a intrat în plasă...Apoi în retur în poarta Talnei a intrat Miclea iar veteranul echipei și-a făcut datoria fiind omul meciului prin evoluția sa. Asta în ciuda celor trei goluri încasate...

Rămâne de văzut cum se va încheia povestea...Talna are de jucat meciurile din faza regională a Cupei României iar la Barcău Nușfalău , managerul Goia și a cerut public scuze și apoi și a anunțat demisia. Interesant e că și pagina oficială a clubului a dispărut duupă ratarea promovării...Și uite așa constatăm că și fotbalul mic poate isca un scandal mare. Asta în condițiile în care an de an FRF ul se chinuie să strângă echipe pentru a avea seriile complete în Liga a 3-a.





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