Kovacs, Messi , Messi ,Kovacs !

Florin Cristian Mureșan





S-a încheiat faza grupelor odată cu meciurile de duminică dimineață de la ora 5. Adică Iordania-Argentina și Austria-Algeria.Înainte am bombănit la miezul nopții pe motiv că a mei favoriți, englezii adicătelea, au jucat economicos. Și chiar au avut toate condițiile să facă spectacol cu Panama...A plouat și-a fost răcoare...Degeaba. Băieții lui Tuchel s-au cam chinuit iar Rashford s-a cam încurcat în știință...Noroc cu Jude și Kane c-au dres-o și-au dus Albionul mai departe de pe primul loc iar acum au un culoar bun spre semifinale. Asta dacă nu s-or încurca de Congo . Ce rimează cu Bombo...Vă mai aduceți aminte de campania din 2004 de la prezidențiale? Apoi a venit Portugalia...Ăștia chiar au nevoie de-un Bolojan ...Să l restructureze definitiv din primul 11 pe CR7 . Numa încurcă băiatul o echipă care fără el ar fluiera spre semifinale...Columbia n-a mai lăudat-o lumea ca-n 94 dar arată foarte bine...Și pare mai spectaculoasă , dacă mi permiteți , ca și Brazilia.Și ajungem la Austria-Algeria...ei bine lumea a vorbit de revanșa pentru umilința algerienilor din 82. Despre care am mai pomenit aici...Să fim serioși...Câți din delegația Algeriei erau născuți în 1982..Egalul era suficient ...și așa s-a terminat. 3-3 spectaculos...Algeria a punctat în minutul 92 și austriecii erau cu bagajele făcute...apoi și-or fi amintit magrebienii că dacă termină pe 2 vor juca cu Spania. Și la următoarea fază apărarea lor a luat somn de voie...Și Austria a egalat și s-a calificat . Iar în 16-imi va încerca să doboare Spania.Ajungem și la Argentina-Iordania... Un meci la care, sincer, nu m-aș fi uitat dacă nu era Kovács István la centru. Mai ales că Messi s-a hodinit... un pic. Careianul nostru n-a avut prea mari probleme și a ajuns la borna celor 600 de meciuri arbitrate în carieră.Iar fotografia de la finalul meciului este una de pus în ramă pentru fotbalul sătmărean: arbitrul careian István Kovács alături de Lionel Messi, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor.În rubrica de mîine o să vorbim despre plusuri și minusuri la formatul lărgit al Cupei Mondiale...De faptul că țările africane s-au calificat in corpore în faza a doua. Inclusiv Capul Verde. Sau că dezamăgirile s-au numit Uruguay, Turcia și Cehia...Ca să revenim și la ale noastre...Căldură mare în toată România. Iar pentru mulți tineri încep emoțiile BAC-ului. S-aveți baftă și sper..aer condiționat în sălile de examen. Căci, ca la noi...ne-am trezit cu un oficial de la Ministeru Educației care vineri a văzut el codul de caniculă și a cerut ca până luni să se rezolve în toate școlile cu clima...Curat-murdar ar zice nenea Iancu...Așa că apelați și voi la FIFA și regula cu pauzele de hidratare...





