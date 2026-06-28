







Baraj pentru Liga a 3-a: ACS Barcău Nușfalău- Talna Orașu Nou 3-5 în tur 4-3









În fotbalul mic e mereu loc de surprize. Și încă din cele mari și acum și plăcute dacă ne raportîm ca sătmăreni, la deznodământul barajului de promovare în Liga a 3-a dintre Barcău Nușfalău și Talna.

Rezerve: Dombrádi Balázs – Raul Haitaș, Ciprian Lauruk, Claudiu Vasile, Kölcsey Patrik, Erdei Sándor, Mizsei Zoltán, Vas Márk, Balla Henrik.





După partida tur de la Orașu Nou în care oaspeții s-au impus cu 4-3 și la finalul căreia băieții lui Bute Pal păreau resemnați iată că a venit , sâmbătă returul din Sălaj…Gazdele s-au văzut cu sacii-n căruță și cu siguranță aveau pusă șampania la rece de câteva zile…Numai că Mărieș , Costea și restul băieților de la Orașu Nou au răsturnat toate calculele și au profitat la maxim de naivitatea sălăjenilor.Talna a marcat la fiecare ocazie în vreme ce băieții din Barcău parcă au avut plumb în picioare și ratat pe final situații rarisime. Și marea șansă de a promova după ani buni campioana Sălajului în eșalonul trei…Campioana județului Satu Mare a învins formația ACS Barcău Nușfalău cu scorul de 5–3, după un meci plin de dramatism, răsturnări de situație și o demonstrație de caracter. În urma celor două partide, Talna a întors rezultatul general și s-a impus cu 8–7 la general, obținând promovarea în al treilea eșalon al fotbalului românesc.Deși în tur, disputat la Orașu Nou, formația sălăjeană reușise să câștige cu 4–3, Talna a arătat încă din prima manșă că poate lupta de la egal la egal cu favorita barajului.Returul a avut însă un scenariu total diferit. Jucătorii Talnei au început perfect partida și după doar un sfert de oră aveau deja avantajul necesar pentru a recupera diferența din tur.În minutul 8, Alex Mărieș a deschis scorul, iar în minutul 15 Ciprian Cireap a transformat o lovitură de la 11 metri. Talna a preluat conducerea la general, iar în minutul 22 Mărieș a reușit dubla, ducând scorul la 3–1.Gazdele au redus diferența, însă Talna a intrat la pauză cu avantaj, scor 3–2.În repriza secundă, Barcău a egalat în minutul 69 și părea că poate reveni în joc. A urmat însă momentul decisiv al partidei. În doar zece minute, formația din Orașu Nou a înscris de două ori prin Raul Negreanu (75) și Kölcsey Patrik (80), stabilind scorul final: 3–5.Finalul a fost tensionat , cu opt minute de prelungiri cu un portar Micle în mare formă, am putea zice chiar omul meciului și cu cel mai bun om al gazdelor, Darius Marina, bruscat incredibil de managerul gazdelor.O victorie uriașă, care a adus promovarea istorică în Liga a III-a.Succesul este cu atât mai important cu cât înaintea barajului majoritatea specialiștilor vedeau formația din Sălaj drept favorită. Talna a demonstrat însă două meciuri la rând că are valoare, ambiție și forța necesară pentru un nivel superior.Bucurie reținută, dar și multe emoții după meciParadoxal, jucătorii Talnei nu au avut parte de o sărbătoare imediată după finalul partidei. Atmosfera de la stadion nu a permis o celebrare pe măsura performanței, astfel că echipa s-a retras rapid la vestiare, s-a schimbat și a pornit spre casă.Președintele clubului, Büte Pál, a vorbit la scurt timp după meci despre această performanță.„Nu înțeleg de ce adversarii au fost supărați. Noi am jucat fotbal și am meritat victoria. Dacă ne dădeam la o parte, probabil nici în poartă goală nu ar fi reușit să înscrie. Sunt foarte mândru de băieți, au luptat exemplar și îi felicit”, a declarat acesta.Oficialul clubului a precizat însă că urmează discuții importante privind participarea în Liga a III-a. Conducerea Talnei va analiza situația financiară împreună cu autoritățile locale și sponsorii, deoarece nivelul superior presupune costuri mult mai mari.„Ne-am dorit foarte mult să fim campioni județeni și am reușit. Acum trebuie să vedem dacă putem susține financiar Liga a III-a, pentru că acolo vorbim despre un alt nivel de cheltuieli”, a mai spus Büte Pál.Talna Orașu Nou – ACS Barcău Nușfalău 5–3 (2–3)Marcatori Talna: Alex Mărieș (8, 22), Ciprian Cireap (15 pen.), Raul Negreanu (75), Kölcsey Patrik (80)Scor general: 8–7Promovată în Liga a III-a: AFCS TALNA ORAȘU NOUTalna: Daniel Miclea – Milian Urs, Gabriel Costea, Marian Demian, Ciprian Cireap, Alexandru Mărieș, Süveg Nándor, Exploit Mambulu, Raul Negreanu, Raul Ștef, Florin Palinceac.