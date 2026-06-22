Mai mulți localnici au semnalat prezența unei ursoaice însoțite de pui în apropierea localității Noroieni. Specialiștii atrag atenția că animalele pot deveni extrem de periculoase dacă se simt amenințate

O situație care necesită maximă atenție a fost semnalată în zona Noroieni, unde mai mulți martori au observat o ursoaică însoțită de pui. Informația a ajuns și în atenția autorităților, care fac apel la populație să evite orice contact cu animalele sălbatice și să respecte recomandările de siguranță.

Mai mulți localnici au observat animalele

Potrivit martorilor, ursoaica și puii săi au fost văzuți în repetate rânduri în zona Noroieni, ceea ce ridică îngrijorări privind siguranța persoanelor care circulă sau desfășoară activități în apropierea locului unde au fost observate animalele.

Deși, până în prezent, nu au fost raportate incidente, autoritățile consideră că situația trebuie tratată cu maximă seriozitate.

Nu hrăniți ursoaica și nu încercați să vă apropiați

Reprezentanții autorităților le recomandă cetățenilor să nu hrănească sub nicio formă ursoaica și puii și să evite apropierea de acestea, chiar dacă animalele par calme.

Specialiștii explică faptul că hrănirea animalelor sălbatice le poate modifica comportamentul natural și le poate determina să revină în zonele locuite, crescând astfel riscul unor incidente nedorite.

Ursoaicele cu pui pot deveni extrem de agresive

Cea mai mare atenție trebuie acordată faptului că ursoaicele care își protejează puii pot reacționa violent la orice gest perceput ca o amenințare.

Experții în fauna sălbatică avertizează că apropierea de pui, încercarea de fotografiere de la mică distanță sau orice interacțiune directă pot provoca reacții agresive din partea mamei.

Apel la responsabilitate

Autoritățile îi îndeamnă pe locuitorii din zonă să manifeste prudență sporită, să supravegheze copiii și să evite deplasările în zone izolate dacă există suspiciuni privind prezența animalelor.

În cazul observării ursoaicei și a puilor, cetățenii sunt sfătuiți să păstreze distanța, să nu încerce să fotografieze sau să urmărească animalele și să anunțe imediat autoritățile competente prin apel la 112.

Prezența urșilor în apropierea zonelor locuite reprezintă un risc real, iar respectarea recomandărilor autorităților poate preveni producerea unor incidente grave.