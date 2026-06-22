Nu mai puțin de 122 de persoane au necesitat internare, iar peste 100 de cazuri au fost încadrate la categoria critică, potrivit bilanțului prezentat de Spitalul Județean Satu Mare

Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a avut parte de un sfârșit de săptămână extrem de solicitant. În intervalul 19 iunie 2026, ora 07:00 – 22 iunie 2026, ora 07:00, medicii și asistenții au acordat îngrijiri unui număr impresionant de 566 de pacienți care s-au prezentat la Urgențe pentru diverse afecțiuni și traumatisme.

Peste 100 de cazuri critice într-un singur weekend

Potrivit datelor oficiale furnizate de unitatea medicală, dintre cele 566 de prezentări, nu mai puțin de 104 pacienți au fost încadrați la categoria cazurilor critice, necesitând intervenții medicale rapide și complexe.

În același timp, 305 persoane au fost încadrate la categoria urgențelor medicale, în timp ce alte 157 de prezentări au fost considerate non-urgente.

Volumul ridicat de activitate confirmă încă o dată presiunea constantă la care este supus personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe.

122 de pacienți au avut nevoie de internare

În urma evaluărilor medicale efectuate de echipele de gardă, 122 de pacienți au necesitat internare pentru investigații suplimentare, monitorizare și tratament de specialitate.

Aceștia au fost direcționați către secțiile corespunzătoare din cadrul spitalului, în funcție de afecțiunile diagnosticate și de gravitatea stării de sănătate.

Un flux continuu de pacienți

Statisticile arată că, în medie, aproape 190 de persoane au trecut zilnic pragul Unității de Primiri Urgențe în cele trei zile analizate. Cifrele evidențiază rolul esențial al UPU în gestionarea cazurilor medicale acute și în asigurarea asistenței de urgență pentru populația județului.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Satu Mare reamintesc cetățenilor că serviciile Unității de Primiri Urgențe sunt destinate în primul rând cazurilor grave și urgențelor medicale, iar pentru afecțiunile care nu reprezintă un pericol imediat pentru sănătate este recomandată consultarea medicului de familie sau a medicilor din ambulatoriu.

Bilanțul ultimului weekend demonstrează încă o dată că UPU Satu Mare rămâne una dintre cele mai solicitate structuri medicale din județ, gestionând zilnic sute de pacienți și zeci de cazuri care necesită intervenții rapide pentru salvarea vieții.