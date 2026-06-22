Comportamentul manifestat la vederea autospecialelor a atras atenția jandarmilor, care au descoperit asupra celor doi bărbați substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive.

Prezența jandarmilor pe străzile municipiului Satu Mare a dus, sâmbătă, la depistarea a două persoane care aveau asupra lor substanțe vegetale susceptibile a avea efecte psihoactive. În ambele cazuri, comportamentul suspect afișat de cei doi bărbați la vederea echipajelor de intervenție a ridicat semne de întrebare și a determinat efectuarea unor controale preventive.

Primul caz, descoperit în plină zi pe Bulevardul Traian

Primul incident a fost înregistrat în jurul orei 12:40, la intersecția străzii Ialomiței cu Bulevardul Traian. Jandarmii aflați în misiune de patrulare au observat un bărbat care, imediat ce a remarcat autospeciala, a început să manifeste un comportament considerat suspect, evitând contactul vizual cu oamenii legii.

În urma interceptării și legitimării acestuia, jandarmii au efectuat un control corporal preventiv. Asupra bărbatului a fost găsită o folie din plastic transparent în care se afla o substanță vegetală de culoare verde-oliv, cu miros înțepător. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, persoana a recunoscut că substanța îi aparține.

Al doilea bărbat, depistat câteva ore mai târziu pe Aleea Neajlov

La doar câteva ore distanță, în jurul orei 16:40, un nou caz a fost semnalat pe Aleea Neajlov, în apropierea unui magazin din municipiu.

Și de această dată, atenția jandarmilor a fost atrasă de comportamentul unui bărbat care a devenit vizibil agitat la observarea autospecialei de intervenție. Controlul corporal efectuat ulterior a dus la descoperirea unei folii de aluminiu înfășurate, care conținea o substanță vegetală de culoare verde-oliv, cu miros înțepător. Persoana a declarat că deține respectiva substanță.

Dosare întocmite pentru deținere de droguri de risc

În ambele situații, persoanele au fost conduse la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare pentru continuarea procedurilor legale.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare necesare cu privire la suspiciunea săvârșirii infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, faptă prevăzută de articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Substanțele vor fi analizate de specialiști

Substanțele ridicate în cele două cazuri, împreună cu documentele întocmite de jandarmi, urmează să fie predate specialiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare.

Aceștia vor efectua verificările de specialitate pentru stabilirea naturii exacte a substanțelor descoperite și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun în fiecare caz.