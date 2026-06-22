Traversarea Lacului Călinești-Oaș, dedicată unei cauze caritabile, s-a transformat într-o demonstrație impresionantă de voință, curaj și ambiție din partea Adinei Iancu

Traversarea Lacului Călinești-Oaș trebuia să fie încă o etapă în proiectul caritabil al cunoscutului înotător Avram Iancu. Nimeni nu anticipa însă că adevărata poveste a zilei va fi scrisă de fiica sa, Adina, care a refuzat să abandoneze și a reușit să parcurgă întregul traseu, transformând o provocare aparent imposibilă într-o lecție memorabilă despre perseverență.

De la câteva sute de metri la traversarea întregului lac

Cunoscut pentru performanțele sale sportive și pentru proiectele cu puternică încărcătură umanitară, Avram Iancu a revenit pe meleagurile copilăriei sale pentru o nouă acțiune de strângere de fonduri. De această dată însă, în centrul atenției a ajuns Adina, fiica sa, care a demonstrat că determinarea poate învinge chiar și cele mai dificile obstacole.

„Ceea ce pentru mine părea un înot relativ ușor s-a transformat, pentru Adina, într-o adevărată provocare, într-un înot epic”, a mărturisit Avram Iancu după încheierea traversării.

Planul inițial era unul prudent. Tatăl estima că Adina va înota aproximativ 300 de metri, o distanță potrivită vârstei și experienței sale. Însă, odată intrată în apă, fetița a surprins pe toată lumea. Invitată să iasă din lac după atingerea obiectivului stabilit, aceasta a refuzat categoric.

Momentul în care Adina a spus „merg până la capăt”

Motivația sa a fost simplă, dar impresionantă: și-a dorit să traverseze lacul pentru copiii de vârsta ei, demonstrând că limitele pot fi depășite atunci când există voință și încredere.

Momentul decisiv a venit la jumătatea traseului. Oboseala acumulată, efortul susținut și dificultatea înotului au determinat întreaga echipă să îi sugereze să se oprească. Adina a ales însă să continue. Încăpățânarea sa și dorința de a ajunge la destinație au fost mai puternice decât orice obstacol.

„Proiectul nostru se numește «Dă-mi aripi să zbor». Nu puteam fi tocmai eu cel care să-i taie aripile propriului copil”, a explicat emoționat Avram Iancu, care a rămas alături de fiica sa pe tot parcursul traversării.

Aproape trei ore de efort și un final emoționant

După 2 ore și 52 de minute de efort continuu, Adina a atins barajul Lacului Călinești-Oaș, loc încărcat de semnificații pentru tatăl său. Finalul a fost întâmpinat cu emoție și admirație de cei prezenți, care au asistat la o performanță ce depășește cu mult dimensiunea sportivă.

Pentru Avram Iancu, momentul a avut o încărcătură aparte. Lacul copilăriei sale a devenit scena unei realizări pe care puțini ar fi anticipat-o la începutul zilei, iar fiica sa a demonstrat că voința poate transforma imposibilul în realitate.

O cauză caritabilă și multe mulțumiri

Evenimentul a avut și o importantă componentă umanitară. Fondurile strânse în urma acțiunii sunt destinate Asociației „Zâmbet și Speranță pentru Viitor”, iar donațiile au putut fi făcute până la finalul campaniei.

La încheierea traversării, Avram Iancu a transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit la succesul proiectului: partenerilor, voluntarilor, susținătorilor, reprezentanților presei, administratorului lacului și tuturor celor care au făcut donații pentru cauza susținută.

O lecție despre curaj care va rămâne în memoria tuturor

Dincolo de cifre, distanțe și cronometre, traversarea Lacului Călinești-Oaș va rămâne în memoria participanților ca momentul în care o copilă a oferit o lecție autentică despre ambiție, perseverență și puterea de a nu renunța.

Într-o lume în care mulți caută motive pentru a se opri, Adina a ales să continue. Iar această alegere a transformat un simplu înot într-o poveste despre curaj, una care merită spusă și amintită.