Niciun argument, doar montaj mincinos…

Într-o democrație sănătoasă, dezbaterea publică ar trebui să se bazeze pe fapte, argumente și transparență. Din păcate, tot mai des apar situații în care fragmente din conferințe de presă sau declarații sunt decupate și prezentate selectiv, astfel încât publicul să primească o imagine distorsionată asupra realității. Nu știm dacă funcțiile pe care le reprezintă acest om politic se coboară la astfel de fapte…

Probabil o strategie proastă…în loc să răspundă punctual unor acuzații sau să combată informațiile cu dovezi și explicații, unii aleg să schimbe subiectul, să scoată replici din context sau să monteze videoclipuri într-o manieră de prost gust, care nu are nicio tangență cu realitatea situației. Să fie acesta un semn de slăbiciune?

Din păcate, obiceiurile DutyFree-urilor, care probabil ajutau la vânzarea fără taxe, s-au transformat în prezentarea unor montaje fătă context… Astfel concluzia o putem trage împreună: ,,Lupul își schimbă părul, dar năravul ba”.



