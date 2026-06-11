Blocajul politic, tipic liberalilor

Se pare că scenariile din trecut care au avut loc la Satu Mare, prin unele blocaje politice manevrate de liberalii sătmăreni, pe motive uneori fără logică sau argumente, ci doar ipocrizii de moment, pentru nedezvoltarea orașului sau a județului, iată, vedem acum de unde se răsfrâng toate aceste mânării…

Declarațiile președintelui PNL, Ilie Bolojan, privind refuzul liberalilor de a susține Guvernul propus de Eugen Tomac au stârnit numeroase reacții în spațiul politic și mai ales duc la un blocaj politic, la o stagnare, pe varianta: ,,dacă nu putem noi conduce, să nu conducă alții, îi blocăm…”

Vocile care contestă această poziție consideră că respingerea din start a unei variante de guvernare riscă să prelungească blocajul politic și să întârzie adoptarea măsurilor necesare pentru economie și pentru reducerea deficitului bugetar.

Susținătorii unei soluții rapide de guvernare afirmă că responsabilitatea principală a partidelor parlamentare este aceea de a găsi puncte comune și de a asigura funcționarea instituțiilor statului.

În acest context, negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare continuă, iar viitorul Guvernului propus de Eugen Tomac depinde de capacitatea partidelor de a ajunge la un acord în zilele următoare și de oameni luminați.



