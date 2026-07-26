Sorin Grindeanu susține că PSD ar putea să-i facă plângere penală lui Ilie Bolojan

Locale 26.07.2026 10:31
Sorin Grindeanu susține că PSD ar putea să-i facă plângere penală lui Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota actuala Lege a salarizării și avertizează că formațiunea poate depune plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan dacă va identifica încălcări ale legii în deciziile Guvernului.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a postat vineri un mesaj în care a anunțat că PSD nu va vota Legea salarizării personalului din sectorul public în forma actuală.

Șeful Camerei Deputaților avertizează că juriștii formațiunii examinează deciziile luate de cabinetul condus de Ilie Bolojan și că ar putea depune chiar plângeri penale sau sesiza instanțele de judecată în cazul în care se constată încălcări ale legii.

„Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD NU va vota NICIODATĂ o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sǎnǎtate, cât și pe cel de educație! 

Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. 

Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum.”, a afirmat Sorin Grindeanu.

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