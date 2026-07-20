Retrogradarea din SuperLigă pare să fi fost doar începutul problemelor pentru FC Hermannstadt. Clubul sibian traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar și administrativ, iar participarea fără emoții în viitorul sezon al Ligii 2 este pusă sub semnul întrebării.





Probleme financiare tot mai mari

După pierderea statutului de echipă de primă ligă, veniturile clubului au scăzut considerabil, în timp ce restanțele salariale și obligațiile financiare au continuat să se acumuleze. În ultimele săptămâni au apărut informații privind retragerea unor finanțatori și blocarea unei finanțări importante din partea autorităților locale, ceea ce a complicat și mai mult situația.

În aceste condiții, conducerea clubului speră să obțină lichidități din eventualele transferuri ale unor jucători importanți, însă acestea reprezintă, deocamdată, doar soluții de avarie.





Memorii și riscul sancțiunilor

Pe lângă dificultățile financiare, FC Hermannstadt se confruntă și cu numeroase memorii formulate de foști jucători și membri ai staff-ului pentru recuperarea restanțelor salariale. Dacă aceste litigii nu vor fi soluționate în timp util, clubul riscă sancțiuni sportive, inclusiv depunctări, situație care ar putea afecta serios parcursul echipei în Liga 2.

În acest context, există tot mai multe semne de întrebare privind capacitatea clubului de a duce până la capăt viitorul sezon competițional.





CSM Olimpia Satu Mare rămâne în așteptare

Situația de la Sibiu este urmărită cu interes și la Satu Mare. După ce Federația Română de Fotbal a decis completarea unui loc vacant din Liga 2, CSM Olimpia Satu Mare rămâne printre formațiile care speră că eventualele schimbări de ultim moment din componența eșalonului secund ar putea crea o nouă oportunitate.

Clubul sătmărean și-a achitat obligațiile financiare, și-a reluat pregătirile și este pregătit din punct de vedere organizatoric pentru un eventual pas în Liga 2, dacă regulamentul și deciziile Federației vor permite acest lucru.

Deocamdată, viitorul lui FC Hermannstadt rămâne incert. Dacă problemele financiare și juridice nu vor fi rezolvate rapid, efectele s-ar putea resimți nu doar la Sibiu, ci și în configurația viitorului sezon al Ligii 2, unde CSM Olimpia Satu Mare continuă să spere că va primi șansa de a reveni în eșalonul secund.



