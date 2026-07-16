EVENIMENT. Cetatea Ardud te cucerește trei zile fără scăpare

MedievArtFest revine cu o ediție aniversară spectaculoasă, sute de artiști, cavaleri, foc, videomapping și o temă care pune în oglindă omul medieval și omul contemporan
Între 17 și 19 iulie, Cetatea Ardud se transformă în cel mai spectaculos tărâm medieval din nord-vestul României. Cea de-a XV-a ediție a MedievArtFest Ardud promite un eveniment de excepție, în care istoria, arta și tehnologia se împletesc într-un spectacol grandios. Cu sute de artiști, cavaleri, reenactori și muzicieni din România și din străinătate, festivalul va oferi publicului o experiență culturală unică, construită în jurul unei teme profunde: „Captivi Saeculi” – captivii veacului.
O ediție aniversară care ridică ștacheta
Organizat de Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Orașului Ardud și Consiliul Local Ardud, festivalul este regizat de Liviu Pancu și transformă monumentul istoric într-o impresionantă scenă în aer liber.
De cincisprezece ediții, MedievArtFest a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri medievale din România, iar ediția aniversară promite să fie cea mai spectaculoasă de până acum.
„Captivi Saeculi” – o reflecție asupra timpului
Tema din acest an depășește granițele unei simple reconstituiri istorice. „Captivi Saeculi” propune o meditație asupra condiției umane și a relației fiecărei generații cu timpul în care trăiește.
Dacă omul medieval era constrâns de ordinea socială, religioasă și politică a epocii sale, omul modern este prizonierul vitezei, al tehnologiei și al unei permanente curse contra cronometru. Festivalul transformă această idee într-un amplu spectacol artistic în care zidurile cetății devin decorul unei povești despre libertate, destin și trecerea ireversibilă a timpului.
Cavaleri, domnițe și sute de artiști vor readuce Evul Mediu la viață
Cetatea Ardud va fi animată de unele dintre cele mai apreciate ordine cavalerești și trupe medievale din România și din străinătate.
Printre participanți se numără Ordinul Solomonarilor din Suceava, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mühlbach, Zânele Silvane, Arcașele și Lăncierii Cetății Ardud, Domnițele Cetății Sebeș, Chronicon Ardud, Peregrinii, Cimpoierii din Transilvania, Deep6 Project, Fiare din Beci, Haiducii din Mlăștină din Ungaria și Statui Vivante.
Publicul va putea asista la turniruri cavalerești, demonstrații de luptă, dansuri medievale, concerte, ateliere de meșteșuguri, școala micului cavaler, tir cu arcul, demonstrații culinare și numeroase momente interactive dedicate tuturor vârstelor.
Festivalul începe cu o călătorie „Pedalând prin Veacuri”
Programul debutează vineri, 17 iulie, odată cu deschiderea taberelor medievale și amenajarea atelierelor meșteșugărești.
Un moment inedit îl va reprezenta inaugurarea pistei de biciclete Ardud – Ardud VII, prin evenimentul „Pedalând prin Veacuri”, unde bicicliști contemporani vor parcurge traseul alături de cavaleri și personaje medievale, într-o imagine simbolică a întâlnirii dintre două lumi separate de secole.
Ioan-Aurel Pop, invitat de onoare
Sâmbătă, festivalul găzduiește și Simpozionul Național de Istorie cu tema „Construcția elitelor. Rolul ASTREI și al Academiei Române în dezvoltarea și consolidarea societății românești”.
Invitatul special este academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, alături de lect. univ. dr. Lucian Turcu, moderator fiind Ștefan Berci.
Evenimentul aduce o importantă dimensiune academică unei manifestări deja consacrate pentru valoarea sa culturală.
Spectacole impresionante cu foc și videomapping
Punctul culminant al festivalului va fi spectacolul „CAPTIVI SAECULI”, în care toate trupele participante vor evolua într-o producție artistică de amploare.
Serile vor continua cu concerte medievale și rock medieval, spectacole pirotehnice, focuri artistice, videomapping proiectat pe zidurile cetății și tradiționalul foc de tabără, transformând monumentul istoric într-un decor spectaculos.
Duminică, parada cavalerilor pe străzile Ardudului și ceremonialul de întoarcere în cetate vor preceda marele final, încheiat cu un impresionant spectacol de lumini și retragerea simbolică a trupelor medievale.
Trei zile în care trecutul devine prezent
MedievArtFest Ardud nu mai este doar un festival medieval. Este un eveniment cultural de referință care reușește, an de an, să aducă istoria mai aproape de oameni, transformând patrimoniul într-o experiență vie și memorabilă.
Între 17 și 19 iulie, Ardudul va deveni locul în care cavalerii, domnițele, muzica medievală, arta contemporană și tehnologia se întâlnesc într-un spectacol unic. Pentru mii de vizitatori, cele trei zile vor însemna nu doar o călătorie în Evul Mediu, ci și o invitație la reflecție asupra propriei epoci și asupra timpului care ne modelează pe fiecare dintre noi.
MedievArtFest ARDUD 2026
PROGRAM
VINERI – 17 IULIE 2026
SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD
( lat. sanctuarul eternității)
16.00
Ridicarea Taberelor Veacurilor
Instalarea taberelor medievale, amenajarea atelierelor meșteșugărești și pregătirea cetății pentru călătoria prin veacuri.
Ordinul Solomonarilor Suceava
Zânele Silvane
Cavalerii din Carpați
Cimpoierii din Transilvania
Deep6 Project
Arcașele Cetății Ardud
Cnejii de Maramureș
Scutierii de Mühlbach
Peregrinii
Haiducii din mlaștină (HU)
Chronicon Ardud
Domnițele Cetății Sebeș
Lăncierii Cetății Ardud
Fiare din beci
Statui Vivante
Poteca veacurilor – Pista de biciclete ARDUD – ARDUD VII ( popasul de pe strada Drumul Vinului)
18:00
Pedalând prin Veacuri
Eveniment dedicat inaugurării pistei de biciclete, alături de bicicliștii medievali, într-un moment inedit care îmbină trecutul și prezentul.
Toate formațiile
19.00
Chemarea cronicarilor
Conferință de presă MedievArtFest Ardud 2026 (pe pista de biciclete)
SÂMBĂTĂ – 18 IULIE 2026
SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD
( lat. sanctuarul eternității)
10.30
Foc, fier și pâine – VIAȚA CETĂȚII
11.00
Deschiderea obloanelor tavernei Tripoteki și a taberelor meșteșugarilor
11.20
Școala trubadurilor Atelier muzical Cimpoierii din Transilvania
CASA LOGOFĂTULUI – Primăria Orașului Ardud
12.00
Salutul Cetății Ardud
Primirea invitațiilor oficiali și deschiderea ceremonială a festivalului
13.00
Simpozion Național de Istorie
Ediția a XV-a
Ardud 2026
Tema:
Construcția elitelor.
Rolul ASTREI și al Academiei Române în dezvoltarea și consolidarea societății românești
La curtea învățaților - balade medievale cu barzii grupului Peregrinii
Conferențiari:
ü Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop
ü Lect. univ. dr. Lucian Turcu
Moderator:
ü Ștefan Berci, referent cultural
SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD
( lat. sanctuarul eternității)
13.00
Viața cetății medievale
Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați
Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante
13.30
Leacurile Tămăduitorilor Uitați
Practici medicinale medievale – Solomonarii
Ordinul Solomonarilor
13.45
Balada la curtea Veacului
Demonstrație de măiestrie muzicală
Cimpoierii din Transilvania
14.00
Foc, pâine și viață
Scoala brutarului medieval
Ordinul Cavalerilor din Carpați
14.20
Timpul scuturilor
Tehnici de luptă a scutierilor
Scutierii de Mühlbach
14.40
Școala micului cavaler
Activități interactive pentru copii
Fiare din Beci, Cnejii de Maramureș, Lăncierii și Arcașele Cetății Ardud
15.00
Sub semnul spadei
Arme, armuri, demonstrații, luptă
Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mühlbach
15.20
Cronicari și trubaduri
Atelier de lectură
Zânele Silvane
15.45
Oțelul secolelor
Atelierul armurierului
Fiare din beci
16.00
La curtea Domniței
Turnirul pentru mâna domniței
Cnejii de Maramures
16.10
Încercările Curajului
Jocuri medievale
Cavalerii din Carpați, Ordinul Solomonarilor, Lăncierii Cetății Ardud
16.30
Ecoul Cimpoaielor
Moment acustic
Cimpoierii din Transilvania
16.50
Din tainele menestrelilor
Prezentare de instrumente muzicale
Peregrinii
17.00
Viața haiducilor
Instrumente muzicale inedite
Haiducii din mlaștină
17.15
Pace bună
Dansuri, obiceiuri și viață socială medievală
Ordinul Solomonarilor
17.30
Răscoala haiducilor
Lansare de carte
Ancuța Mărieș și invitații
17.50
Bucatele Curții Domnești
Atelier gastronomic cu tehnici și bucate
Cavalerii din Carpați
18.00
Ucenicii Saeculum
Tainele scutierilor
Scutierii de Mühlbach
18.15
Dansul silvanelor
Din tainele curților domnești
Zânele Silvane
18.40
Ochiul Arcașului
Tir cu arcul și participarea publicului
Cnejii de Maramures
19.00
Povestea Magului
Taine și povești pentru prinți și prințese
Magicianul Capistrano – Castelul din Carpați
19.20
Dansul curții Veacului
Dans medieval
Domnițele Cetății Sebeș
19.40
Rânduri de luptă
Demonstrații de formații și tactici militare medieval
Scutierii de Mühlbach, Cnejii de Maramures, Lăncierii și Arcașele Cetății Ardud
20.00
Trai bun
Demonstrații haiducești
Haiducii din mlaștină (Hu)
20.20
Ecouri de peste timp
Concert de muzică medievală
Cimpoierii din Transilvania
21.20
CAPTIVI SAECULI – spectacol simbol al MedievArtFest 2026
Captivul veacurilor, simbol al omului prins între veacuri, martor al istoriei și al trecerii timpului.
Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați - Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante
21.50
Cânt la curtea menestrelilor
Concert de muzică medievală
Peregrinii
22.40
Șolomanța
Spectacol cu foc
Solomonarii
22.50
Dincolo de secole
Video- mapping
Chronicon Ardud
23.00
Sfatul de taină
Foc de tabără
Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați - Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante
00.00
Ultima strajă
Retragerea în tabere
Duminică – 19 IULIE 2026
SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD
( lat. sanctuarul eternității)
10.00 -20.00
Viața cetății
Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați
Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante
10.15
Curtea trubadurilor
Rondul de dimineață
Peregrinii
10.30
Tripoteki – taverna călătorilor
Se deschide curtea bucatelor
Ordinul Cavalerilor din Carpați
11.00
Jurământul Cnejilor în veacuri
Antrenamente, disciplină, onoare
Cnejii de Maramures
11.30
Adunarea oastei – deplasare spre Biserica Romano-Catolică Ardud
12.00
Parada CETĂȚII ARDUD
Punct de plecare: Biserica Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” ARDUD
Traseu: Biserica Greco-Catolică → Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” → Primăria Orașului Ardud → Cetatea Ardud
13.30
Salve arx in saeculi captive!
(lat. Bun venit în cetatea captivă în veac)
Intrarea în Cetatea Ardud
Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați
Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante
14.00
PAUZĂ TEHNICĂ
16.00
Între prezent și trecut
Concert de muzică medievală
Peregrinii
16.20
Curtea Jocurilor Vechi
Jocuri medievale tradiționale
Cimpoierii din Transilvania
16.40
Vopselele povestitoarei
Povești pictate pe chip
Fiare din Beci
16.50
Hora veacurilor/Carte
Dans și simbol
Zânele Silvane și Ancuța Mărieș
17.10
Haiducii neînfricați
Inițiere și jurământ
Haiducii din mlaștină. HU
17.20
Jurământul Sabiei
Demonstrații de apărare
Scutierii de Mühlbach, Cnejii de Maramureș
17.35
Între veacuri și minuni
Tainele magicianului Capistrano
Cavalerii din Carpați
18.00
Taina trubadurilor
Concert acustic close-up
Peregrinii
18.20
Turnirul menestrelilor
Moment acustic
Cimpoierii din Transilvania, Peregrinii
18.30
Moirele și firul vieții
Dans și simbol
Zânele Silvane
18.40
Rânduieli medievale
Dansuri, obiceiuri și viață socială medievală
Ordinul Solomonarilor
18.50
Pas și zâmbet
Dansuri medievale
Domnițele Cetății Sebeș
19.10
Tabăra oștenilor
Incursiune în viața militară medievală
Scutierii de Mühlbach, Cnejii de Mraramureș
19.20
Din mâna meșterului
Curtea de lucru pentru zale, pielărie, cusut, împletit
Cnejii de Maramureș
19.30
Cânt la curtea menestrelilor
Concert de muzică medievală
Peregrinii
20.30
Dincolo de veacuri
Vilma și legenda Castelului din Ardud
Zânele Silvane
21.00
Popasul trubadurilor din veac
Concert acustic rock – medieval
Cimpoierii din Transilvania
22.00
Drum printre secole
Teatru pirotehnic
Deep6 Project
22.30
Poveste în lumină, țesută pe piatră
Video - mapping
Chronicon Ardud și Deep6
23.00
Ultima strajă
Retragerea trupelor