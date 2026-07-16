EVENIMENT. Cetatea Ardud te cucerește trei zile fără scăpare

Locale 16.07.2026 13:50
EVENIMENT. Cetatea Ardud te cucerește trei zile fără scăpare

MedievArtFest revine cu o ediție aniversară spectaculoasă, sute de artiști, cavaleri, foc, videomapping și o temă care pune în oglindă omul medieval și omul contemporan

Între 17 și 19 iulie, Cetatea Ardud se transformă în cel mai spectaculos tărâm medieval din nord-vestul României. Cea de-a XV-a ediție a MedievArtFest Ardud promite un eveniment de excepție, în care istoria, arta și tehnologia se împletesc într-un spectacol grandios. Cu sute de artiști, cavaleri, reenactori și muzicieni din România și din străinătate, festivalul va oferi publicului o experiență culturală unică, construită în jurul unei teme profunde: „Captivi Saeculi” – captivii veacului.

O ediție aniversară care ridică ștacheta

Organizat de Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Orașului Ardud și Consiliul Local Ardud, festivalul este regizat de Liviu Pancu și transformă monumentul istoric într-o impresionantă scenă în aer liber.

De cincisprezece ediții, MedievArtFest a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri medievale din România, iar ediția aniversară promite să fie cea mai spectaculoasă de până acum.

„Captivi Saeculi” – o reflecție asupra timpului

Tema din acest an depășește granițele unei simple reconstituiri istorice. „Captivi Saeculi” propune o meditație asupra condiției umane și a relației fiecărei generații cu timpul în care trăiește.

Dacă omul medieval era constrâns de ordinea socială, religioasă și politică a epocii sale, omul modern este prizonierul vitezei, al tehnologiei și al unei permanente curse contra cronometru. Festivalul transformă această idee într-un amplu spectacol artistic în care zidurile cetății devin decorul unei povești despre libertate, destin și trecerea ireversibilă a timpului.

Cavaleri, domnițe și sute de artiști vor readuce Evul Mediu la viață

Cetatea Ardud va fi animată de unele dintre cele mai apreciate ordine cavalerești și trupe medievale din România și din străinătate.

Printre participanți se numără Ordinul Solomonarilor din Suceava, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mühlbach, Zânele Silvane, Arcașele și Lăncierii Cetății Ardud, Domnițele Cetății Sebeș, Chronicon Ardud, Peregrinii, Cimpoierii din Transilvania, Deep6 Project, Fiare din Beci, Haiducii din Mlăștină din Ungaria și Statui Vivante.

Publicul va putea asista la turniruri cavalerești, demonstrații de luptă, dansuri medievale, concerte, ateliere de meșteșuguri, școala micului cavaler, tir cu arcul, demonstrații culinare și numeroase momente interactive dedicate tuturor vârstelor.

Festivalul începe cu o călătorie „Pedalând prin Veacuri”

Programul debutează vineri, 17 iulie, odată cu deschiderea taberelor medievale și amenajarea atelierelor meșteșugărești.

Un moment inedit îl va reprezenta inaugurarea pistei de biciclete Ardud – Ardud VII, prin evenimentul „Pedalând prin Veacuri”, unde bicicliști contemporani vor parcurge traseul alături de cavaleri și personaje medievale, într-o imagine simbolică a întâlnirii dintre două lumi separate de secole.

Ioan-Aurel Pop, invitat de onoare

Sâmbătă, festivalul găzduiește și Simpozionul Național de Istorie cu tema „Construcția elitelor. Rolul ASTREI și al Academiei Române în dezvoltarea și consolidarea societății românești”.

Invitatul special este academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, alături de lect. univ. dr. Lucian Turcu, moderator fiind Ștefan Berci.

Evenimentul aduce o importantă dimensiune academică unei manifestări deja consacrate pentru valoarea sa culturală.

Spectacole impresionante cu foc și videomapping

Punctul culminant al festivalului va fi spectacolul „CAPTIVI SAECULI”, în care toate trupele participante vor evolua într-o producție artistică de amploare.

Serile vor continua cu concerte medievale și rock medieval, spectacole pirotehnice, focuri artistice, videomapping proiectat pe zidurile cetății și tradiționalul foc de tabără, transformând monumentul istoric într-un decor spectaculos.

Duminică, parada cavalerilor pe străzile Ardudului și ceremonialul de întoarcere în cetate vor preceda marele final, încheiat cu un impresionant spectacol de lumini și retragerea simbolică a trupelor medievale.

Trei zile în care trecutul devine prezent

MedievArtFest Ardud nu mai este doar un festival medieval. Este un eveniment cultural de referință care reușește, an de an, să aducă istoria mai aproape de oameni, transformând patrimoniul într-o experiență vie și memorabilă.

Între 17 și 19 iulie, Ardudul va deveni locul în care cavalerii, domnițele, muzica medievală, arta contemporană și tehnologia se întâlnesc într-un spectacol unic. Pentru mii de vizitatori, cele trei zile vor însemna nu doar o călătorie în Evul Mediu, ci și o invitație la reflecție asupra propriei epoci și asupra timpului care ne modelează pe fiecare dintre noi.

MedievArtFest ARDUD 2026

PROGRAM

VINERI – 17 IULIE 2026

SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD

( lat. sanctuarul eternității)

16.00  

Ridicarea Taberelor Veacurilor

Instalarea taberelor medievale, amenajarea atelierelor meșteșugărești și pregătirea cetății pentru călătoria prin veacuri.

Ordinul Solomonarilor Suceava 

Zânele Silvane

Cavalerii din Carpați

Cimpoierii din Transilvania 

Deep6 Project   

Arcașele Cetății Ardud

Cnejii de Maramureș 

Scutierii de Mühlbach

Peregrinii

Haiducii din mlaștină (HU)

Chronicon Ardud

Domnițele Cetății Sebeș

Lăncierii Cetății Ardud

Fiare din beci

Statui Vivante

Poteca veacurilor – Pista de biciclete ARDUD – ARDUD VII ( popasul de pe strada Drumul Vinului)

18:00

Pedalând prin Veacuri

Eveniment dedicat inaugurării pistei de biciclete, alături de bicicliștii medievali, într-un moment inedit care îmbină trecutul și prezentul.

Toate formațiile

19.00

Chemarea cronicarilor

Conferință de presă MedievArtFest Ardud 2026 (pe pista de biciclete)

SÂMBĂTĂ – 18 IULIE 2026

SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD

( lat. sanctuarul eternității)

10.30

Foc, fier și pâine – VIAȚA CETĂȚII

11.00

Deschiderea obloanelor tavernei Tripoteki și a taberelor meșteșugarilor 

11.20

Școala trubadurilor                                       Atelier muzical                                                                    Cimpoierii din Transilvania

CASA LOGOFĂTULUI – Primăria Orașului Ardud

12.00

Salutul Cetății Ardud

Primirea invitațiilor oficiali și deschiderea ceremonială a festivalului  

13.00

Simpozion Național de Istorie

Ediția a XV-a

Ardud 2026

Tema:

Construcția elitelor.

Rolul ASTREI și al Academiei Române în dezvoltarea și consolidarea societății românești

La curtea învățaților - balade medievale cu barzii grupului Peregrinii

Conferențiari:

ü  Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop

ü  Lect. univ. dr. Lucian Turcu

Moderator:

ü  Ștefan Berci, referent cultural

SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD

( lat. sanctuarul eternității)

13.00

Viața cetății medievale

Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați

Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș   - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante

13.30

Leacurile Tămăduitorilor Uitați

Practici medicinale medievale – Solomonarii

Ordinul Solomonarilor

13.45

Balada la curtea Veacului

Demonstrație de măiestrie muzicală

Cimpoierii din Transilvania

14.00

Foc, pâine și viață

Scoala brutarului medieval

Ordinul Cavalerilor din Carpați

14.20

Timpul scuturilor

Tehnici de luptă a scutierilor

Scutierii de Mühlbach

14.40

Școala micului cavaler

Activități interactive pentru copii

Fiare din Beci, Cnejii de Maramureș, Lăncierii și Arcașele Cetății Ardud 

15.00

Sub semnul spadei

   

Arme, armuri, demonstrații, luptă

Cnejii de Maramureș,  Scutierii de Mühlbach

15.20

Cronicari și trubaduri

Atelier de lectură

Zânele Silvane

15.45

Oțelul secolelor

Atelierul armurierului

Fiare din beci

16.00

La curtea Domniței

Turnirul pentru mâna domniței

Cnejii de Maramures

16.10

Încercările Curajului

Jocuri medievale

Cavalerii din Carpați, Ordinul Solomonarilor, Lăncierii Cetății Ardud

16.30

Ecoul Cimpoaielor

Moment acustic

Cimpoierii din Transilvania

16.50

Din tainele menestrelilor

Prezentare de instrumente muzicale

Peregrinii

17.00

 Viața haiducilor

Instrumente muzicale inedite

Haiducii din mlaștină

17.15

Pace bună

Dansuri, obiceiuri și viață socială medievală

Ordinul Solomonarilor

17.30

Răscoala haiducilor

Lansare de carte

Ancuța  Mărieș și invitații

17.50

Bucatele Curții Domnești

Atelier gastronomic cu tehnici și bucate

Cavalerii din Carpați

18.00 

Ucenicii Saeculum

Tainele scutierilor

Scutierii de Mühlbach

18.15

Dansul silvanelor

Din tainele curților domnești

Zânele Silvane

18.40

Ochiul Arcașului

Tir cu arcul și participarea publicului

Cnejii de Maramures

19.00

Povestea Magului

Taine și povești pentru prinți și prințese

Magicianul Capistrano – Castelul din Carpați

19.20

Dansul curții Veacului

Dans medieval

Domnițele Cetății Sebeș

19.40

Rânduri de luptă

Demonstrații de formații și tactici militare medieval

Scutierii de Mühlbach, Cnejii de Maramures, Lăncierii și Arcașele Cetății Ardud

20.00 

Trai bun

Demonstrații haiducești

Haiducii din mlaștină (Hu)

20.20 

Ecouri de peste timp 

Concert de muzică medievală

Cimpoierii din Transilvania

21.20

CAPTIVI SAECULI – spectacol simbol al MedievArtFest 2026

Captivul veacurilor, simbol al omului prins între veacuri, martor al istoriei și al trecerii timpului.

Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați - Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș   - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante

21.50

Cânt la curtea menestrelilor

Concert de muzică medievală

Peregrinii

22.40

Șolomanța  

Spectacol cu foc 

Solomonarii

22.50

Dincolo de secole

Video- mapping

Chronicon Ardud

23.00

Sfatul de taină

Foc de tabără

Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați - Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș   - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante

00.00

Ultima strajă

  Retragerea în tabere

Duminică – 19 IULIE 2026

SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD

( lat. sanctuarul eternității)

10.00 -20.00

Viața cetății

Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați

Cimpoierii din Transilvania - Deep6  Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș   - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante

10.15

Curtea trubadurilor

Rondul de dimineață

Peregrinii

10.30

Tripoteki – taverna călătorilor

Se deschide curtea bucatelor

Ordinul Cavalerilor din Carpați

11.00

Jurământul Cnejilor în veacuri

  

Antrenamente, disciplină, onoare

Cnejii de Maramures

11.30

Adunarea oastei – deplasare spre Biserica Romano-Catolică Ardud

12.00

Parada CETĂȚII ARDUD

Punct de plecare: Biserica Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” ARDUD

Traseu: Biserica Greco-Catolică → Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” → Primăria Orașului Ardud → Cetatea Ardud

13.30

Salve arx in saeculi captive!

(lat. Bun  venit în cetatea captivă în veac)

Intrarea în Cetatea Ardud

Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați

Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș   - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante

14.00

PAUZĂ TEHNICĂ

16.00

Între prezent și trecut

Concert de muzică medievală    

Peregrinii

16.20

Curtea Jocurilor Vechi

Jocuri medievale tradiționale

Cimpoierii din Transilvania

16.40

Vopselele povestitoarei

Povești pictate pe chip

Fiare din Beci

16.50

Hora veacurilor/Carte

Dans și simbol

Zânele Silvane și Ancuța Mărieș

17.10

Haiducii neînfricați

Inițiere și jurământ

Haiducii din mlaștină. HU

17.20

Jurământul Sabiei

Demonstrații de apărare

Scutierii de Mühlbach, Cnejii de Maramureș

17.35

Între veacuri și minuni

Tainele magicianului Capistrano

Cavalerii din Carpați

18.00

Taina trubadurilor

Concert acustic close-up

Peregrinii

18.20

Turnirul menestrelilor

Moment acustic

Cimpoierii din Transilvania, Peregrinii

18.30

Moirele și firul vieții

Dans și simbol

Zânele Silvane

18.40

Rânduieli medievale

Dansuri, obiceiuri și viață socială medievală

Ordinul Solomonarilor

18.50

Pas și zâmbet

Dansuri medievale

Domnițele Cetății Sebeș

19.10

Tabăra oștenilor

Incursiune în viața militară medievală

Scutierii de Mühlbach, Cnejii de Mraramureș

19.20

 Din mâna meșterului

  

Curtea de lucru pentru zale, pielărie, cusut, împletit

Cnejii de Maramureș

19.30

Cânt la curtea menestrelilor

Concert de muzică medievală

Peregrinii

20.30

Dincolo de veacuri

Vilma și legenda Castelului din Ardud 

Zânele Silvane   

21.00  

Popasul trubadurilor din veac

Concert acustic rock – medieval

Cimpoierii din Transilvania

22.00

Drum printre secole

Teatru pirotehnic 

Deep6 Project

22.30

Poveste în lumină, țesută pe piatră

Video - mapping

Chronicon Ardud și Deep6

23.00

Ultima strajă

Retragerea trupelor

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