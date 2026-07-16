EVENIMENT. Cetatea Ardud te cucerește trei zile fără scăpare

MedievArtFest revine cu o ediție aniversară spectaculoasă, sute de artiști, cavaleri, foc, videomapping și o temă care pune în oglindă omul medieval și omul contemporan

Între 17 și 19 iulie, Cetatea Ardud se transformă în cel mai spectaculos tărâm medieval din nord-vestul României. Cea de-a XV-a ediție a MedievArtFest Ardud promite un eveniment de excepție, în care istoria, arta și tehnologia se împletesc într-un spectacol grandios. Cu sute de artiști, cavaleri, reenactori și muzicieni din România și din străinătate, festivalul va oferi publicului o experiență culturală unică, construită în jurul unei teme profunde: „Captivi Saeculi” – captivii veacului.

O ediție aniversară care ridică ștacheta

Organizat de Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Orașului Ardud și Consiliul Local Ardud, festivalul este regizat de Liviu Pancu și transformă monumentul istoric într-o impresionantă scenă în aer liber.

De cincisprezece ediții, MedievArtFest a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri medievale din România, iar ediția aniversară promite să fie cea mai spectaculoasă de până acum.

„Captivi Saeculi” – o reflecție asupra timpului

Tema din acest an depășește granițele unei simple reconstituiri istorice. „Captivi Saeculi” propune o meditație asupra condiției umane și a relației fiecărei generații cu timpul în care trăiește.

Dacă omul medieval era constrâns de ordinea socială, religioasă și politică a epocii sale, omul modern este prizonierul vitezei, al tehnologiei și al unei permanente curse contra cronometru. Festivalul transformă această idee într-un amplu spectacol artistic în care zidurile cetății devin decorul unei povești despre libertate, destin și trecerea ireversibilă a timpului.

Cavaleri, domnițe și sute de artiști vor readuce Evul Mediu la viață

Cetatea Ardud va fi animată de unele dintre cele mai apreciate ordine cavalerești și trupe medievale din România și din străinătate.

Printre participanți se numără Ordinul Solomonarilor din Suceava, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mühlbach, Zânele Silvane, Arcașele și Lăncierii Cetății Ardud, Domnițele Cetății Sebeș, Chronicon Ardud, Peregrinii, Cimpoierii din Transilvania, Deep6 Project, Fiare din Beci, Haiducii din Mlăștină din Ungaria și Statui Vivante.

Publicul va putea asista la turniruri cavalerești, demonstrații de luptă, dansuri medievale, concerte, ateliere de meșteșuguri, școala micului cavaler, tir cu arcul, demonstrații culinare și numeroase momente interactive dedicate tuturor vârstelor.

Festivalul începe cu o călătorie „Pedalând prin Veacuri”

Programul debutează vineri, 17 iulie, odată cu deschiderea taberelor medievale și amenajarea atelierelor meșteșugărești.

Un moment inedit îl va reprezenta inaugurarea pistei de biciclete Ardud – Ardud VII, prin evenimentul „Pedalând prin Veacuri”, unde bicicliști contemporani vor parcurge traseul alături de cavaleri și personaje medievale, într-o imagine simbolică a întâlnirii dintre două lumi separate de secole.

Ioan-Aurel Pop, invitat de onoare

Sâmbătă, festivalul găzduiește și Simpozionul Național de Istorie cu tema „Construcția elitelor. Rolul ASTREI și al Academiei Române în dezvoltarea și consolidarea societății românești”.

Invitatul special este academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, alături de lect. univ. dr. Lucian Turcu, moderator fiind Ștefan Berci.

Evenimentul aduce o importantă dimensiune academică unei manifestări deja consacrate pentru valoarea sa culturală.

Spectacole impresionante cu foc și videomapping

Punctul culminant al festivalului va fi spectacolul „CAPTIVI SAECULI”, în care toate trupele participante vor evolua într-o producție artistică de amploare.

Serile vor continua cu concerte medievale și rock medieval, spectacole pirotehnice, focuri artistice, videomapping proiectat pe zidurile cetății și tradiționalul foc de tabără, transformând monumentul istoric într-un decor spectaculos.

Duminică, parada cavalerilor pe străzile Ardudului și ceremonialul de întoarcere în cetate vor preceda marele final, încheiat cu un impresionant spectacol de lumini și retragerea simbolică a trupelor medievale.

Trei zile în care trecutul devine prezent

MedievArtFest Ardud nu mai este doar un festival medieval. Este un eveniment cultural de referință care reușește, an de an, să aducă istoria mai aproape de oameni, transformând patrimoniul într-o experiență vie și memorabilă.

Între 17 și 19 iulie, Ardudul va deveni locul în care cavalerii, domnițele, muzica medievală, arta contemporană și tehnologia se întâlnesc într-un spectacol unic. Pentru mii de vizitatori, cele trei zile vor însemna nu doar o călătorie în Evul Mediu, ci și o invitație la reflecție asupra propriei epoci și asupra timpului care ne modelează pe fiecare dintre noi.