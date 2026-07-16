ANIVERSARE. 164 de ani de onoare în slujba României!

Ministerul Afacerilor Interne a marcat Ziua instituției printr-un ceremonial solemn, un omagiu adus celor care veghează zilnic la siguranța românilor și un moment de recunoștință pentru eroii căzuți la datorie.

Ministerul Afacerilor Interne a sărbătorit joi, 16 iulie, 164 de ani de existență, marcând unul dintre cele mai importante momente din istoria instituției care, de mai bine de un secol și jumătate, reprezintă unul dintre pilonii siguranței și ordinii publice din România. Evenimentul aniversar a fost prilejul de a aduce un omagiu tuturor celor care își dedică viața protejării cetățenilor și de a reafirma valorile care stau la baza acestei instituții: onoarea, responsabilitatea și devotamentul.

Ceremonie oficială la nivel național

Aniversarea a rememorat momentul istoric din 16 iulie 1862, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a înființat un Minister de Interne unic, punând bazele unei instituții fundamentale pentru statul român modern.

Ceremonialul festiv desfășurat la sediul Ministerului Afacerilor Interne a fost condus de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în prezența prim-ministrului României, Ilie Bolojan. Evenimentul s-a desfășurat în sistem de videoconferință cu structurile teritoriale din întreaga țară.

La Satu Mare, Instituția Prefectului Județul Satu Mare a participat la ceremonie alături de reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne și de conducerea aparatului de lucru al prefectului, marcând împreună această aniversare deosebită.

Oameni care aleg, în fiecare zi, să fie în slujba celorlalți

Dincolo de cei 164 de ani de istorie, adevărata valoare a Ministerului Afacerilor Interne este dată de oamenii care îi poartă uniforma și responsabilitatea. Polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră, salvatori și personal civil sunt cei care, zi și noapte, răspund prezent ori de câte ori cetățenii au nevoie de ajutor.

Pentru aceștia, jurământul depus nu reprezintă doar o obligație profesională, ci o misiune asumată cu responsabilitate și, în unele cazuri, cu prețul vieții. Fiecare intervenție, fiecare apel la 112 și fiecare acțiune desfășurată în sprijinul comunității reflectă angajamentul lor față de lege și față de oameni.

Recunoștință pentru cei aflați la datorie și pentru eroii care nu s-au mai întors

Ziua Ministerului Afacerilor Interne este și un moment de profundă recunoștință pentru toți cei care își desfășoară activitatea în slujba cetățenilor, dar și un prilej de comemorare a eroilor care și-au pierdut viața în misiune.

Gândurile de mulțumire se îndreaptă către toți cei care veghează permanent la siguranța comunităților și către familiile celor care au făcut sacrificiul suprem pentru îndeplinirea datoriei.

La împlinirea celor 164 de ani de existență, Ministerul Afacerilor Interne rămâne un simbol al stabilității, al profesionalismului și al devotamentului față de România și față de cetățenii săi. La mulți ani tuturor celor care poartă cu onoare uniforma acestei instituții!