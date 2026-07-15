Eșecul negocierilor pentru formarea și învestirea unui nou guvern duce România mai aproape de alegerile anticipate – un scenariu pe care nu-l mai exclude aproape niciun lider politic. Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a precizat dacă și în ce condiții ar putea fi organizat un astfel de scrutin. Astfel, întrebat dacă am putea avea alegeri anticipate începând din septembrie, Țuțuianu a răspuns: ”Dacă se va ajunge la o situație de blocaj politic și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție, evident că se pot organiza alegeri parlamentare anticipate”.

În același context, șeful AEP a spus că instituția pe care o conduce a analizat cadrul normativ în vigoare și implicațiile de natură logistică ale alegerilor anticipate.

”Am văzut că sunt și jurnaliști, diverși comentatori în spațiul public care au asociat comentariile noastre și opiniile noastre unor dorințe ale unor anumite partide. Nu are nicio legătură. Ceea ce noi (AEP – n.r.) am arătat în comunicarea publică este faptul că sunt implicații juridice, administrative și logistice care trebuie analizate. Este nevoie de un act normativ care să stabilească termene derogatorii de la legea 208 pe 2015. Un asemenea act normativ ar însemna fie o ordonanță de urgență – acest Guvern nu poate adopta ordonanță de urgență – fie un proiect de lege care să fie trecut într-o manieră foarte rapidă prin ambele camere și să ajungă rapid la promulgare. Aceasta din perspectiva termenelor și modificării legislației”, a subliniat Adrian Țuțuianu.