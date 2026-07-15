În perioada 15 iulie – 15 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în parteneriat cu Phoenix Media, desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”.





Campania are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetație, precum și promovarea unui comportament responsabil, în vederea protejării vieții, bunurilor și mediului înconjurător.





Pe durata campaniei, mesajele vor fi difuzate prin intermediul rețelei de panouri electronice stradale ale partenerului Phoenix Media, în peste 170 de locații din întreaga țară, precum și prin mass-media și platforme de comunicare publică. Prin impactul vizual al materialelor și prin recomandările preventive transmise, inițiativa urmărește reducerea numărului de incendii de vegetație și limitarea efectelor acestora asupra comunităților, terenurilor agricole, fondului forestier și ecosistemelor naturale.





Campania transmite câteva recomandări esențiale pentru siguranța cetățenilor:

❗ nu incendiați vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale;

❗respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate;

❗nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse;

❗ supravegheați permanent orice sursă de foc și stingeți-o complet înainte de a părăsi zona;

❗în cazul izbucnirii unui incendiu, apelați de urgență numărul 112.





IGSU atrage atenția că incendiile de vegetație uscată se pot extinde rapid, în special în perioadele caniculare și pe fondul vântului puternic, punând în pericol vieți omenești, gospodării, terenuri agricole, păduri și habitate naturale. Majoritatea acestor evenimente pot fi prevenite prin respectarea regulilor și prin adoptarea unui comportament responsabil.





Statisticile ultimilor ani evidențiază amploarea fenomenului, peste 13.000 de incendii în 2023, peste 20.000 de intervenții în 2024 și aproximativ 17.000 de incendii de vegetație în 2025, cu efecte semnificative asupra mediului și siguranței comunităților.





Aplicarea sancțiunilor este adesea dificilă, întrucât persoanele care provoacă aceste incendii acționează, de regulă, în mod ascuns, evitând identificarea de către autorități sau martori.





Aceste fenomene nu sunt izolate la nivel internațional, iar în contextul schimbărilor climatice, frecvența și intensitatea lor au crescut, ceea ce impune o atenție sporită și o responsabilitate mai mare din partea tuturor.





Este important de subliniat că, în România, arderea vegetației este strict interzisă prin lege. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. O singură clipă de neatenție poate avea consecințe grave, uneori chiar tragice.