ACȚIUNI. Amenzi de peste 70.000 de lei într-o singură zi!

Polițiștii sătmăreni au intensificat controalele în județ, aplicând peste 200 de sancțiuni și făcând apel la responsabilitate din partea tuturor participanților la trafic.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în cursul zilei de 14 iulie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Controalele s-au soldat cu peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 70.000 de lei.

Zeci de sancțiuni pentru tulburarea ordinii publice

În cadrul activităților desfășurate pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță în județ, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 10.000 de lei. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor antisociale și descurajarea comportamentelor care pot afecta liniștea și siguranța cetățenilor.

Controale intense în trafic

O atenție deosebită a fost acordată și siguranței rutiere. Polițiștii rutieri au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului pe principalele artere din județ, aplicând peste 170 de sancțiuni contravenționale. Valoarea amenzilor aplicate șoferilor care au încălcat regulile de circulație a depășit 60.000 de lei.

Prin aceste acțiuni, oamenii legii urmăresc reducerea numărului de accidente și creșterea gradului de disciplină în trafic, în contextul în care perioada sezonului estival aduce un trafic mai intens pe drumurile din județ.

Poliția transmite recomandări importante

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare reamintește tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea tragediilor.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să nu urce la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să respecte limitele legale de viteză și să evite depășirile în zonele unde acestea sunt interzise. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să acorde prioritate pietonilor aflați pe trecerile semnalizate și să circule doar cu autovehicule aflate într-o stare tehnică corespunzătoare.

În același timp, pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile special amenajate și după o asigurare temeinică, iar bicicliștii să utilizeze pistele dedicate sau să circule regulamentar pe partea carosabilă.

Prin aceste acțiuni și recomandări, polițiștii sătmăreni fac apel la responsabilitatea tuturor participanților la trafic, subliniind că respectarea normelor legale reprezintă cea mai sigură cale pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții.