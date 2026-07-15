Două persoane au scăpat ca prin minune după un accident spectaculos petrecut în această după-amiază. Autoturismul s-a răsturnat în șanț după ce a părăsit carosabilul.

Un accident rutier care putea avea urmări dramatice s-a produs în această după-amiază în localitatea Valea Vinului. Un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă, a izbit un stâlp de electricitate și s-a răsturnat pe pavilion în șanț. Din fericire, cele două persoane aflate în mașină au reușit să iasă singure înainte de sosirea echipajelor de salvare.

Intervenție rapidă a pompierilor

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, care au mobilizat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim ajutor, încadrate cu nouă cadre militare.

Echipajele au găsit cele două victime în afara autoturismului. Acestea erau conștiente și cooperante, fiind evaluate și asistate medical la fața locului.

Victimele au refuzat transportul la spital

După acordarea îngrijirilor medicale, cele două persoane au decis să refuze transportul la spital, starea lor neimpunând, la acel moment, internarea.

Chiar dacă accidentul a fost unul spectaculos, finalul a fost unul fericit, ocupanții autoturismului scăpând fără răni grave.

Stâlp de electricitate avariat

Pe durata intervenției, pompierii au luat toate măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, având în vedere avariile produse în urma impactului.

Totodată, au fost anunțați reprezentanții operatorului de distribuție a energiei electrice, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Valea Vinului, întrucât stâlpul de electricitate lovit de autoturism a fost serios avariat.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.