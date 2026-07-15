Vești excelente pentru familiile tinere: o nouă creșă cu 40 de locuri, finanțată prin Programul „Sfânta Ana”, prinde contur pe bulevardul Lalelei.

Municipiul Satu Mare își continuă investițiile în infrastructura destinată educației timpurii. O nouă creșă modernă va fi construită pe bulevardul Lalelei, în cadrul Programului guvernamental „Sfânta Ana”, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Investiția vine să răspundă unei nevoi tot mai mari a comunității locale și reprezintă încă un pas important în sprijinirea familiilor cu copii mici.

A doua creșă construită prin Programul „Sfânta Ana”

Noua unitate este cea de-a doua creșă realizată în municipiul Satu Mare prin acest program național, după cea inaugurată în cursul acestui an pe strada Iuliu Coroianu. Amplasată într-o zonă aflată în apropierea a trei mari cartiere, viitoarea creșă va facilita accesul unui număr important de familii la servicii moderne de îngrijire și educație pentru copii.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a subliniat importanța acestei investiții și a adresat mulțumiri ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, inițiatorul Programului „Sfânta Ana”.

„Mulțumesc în mod special ministrului Cseke Attila, cel care a inițiat acest program. Construcția celor două creșe din municipiul Satu Mare, care se adaugă celor deschise în ultimii opt ani, oferă familiilor tinere condiții mai bune pentru creșterea și educarea copiilor și reprezintă o investiție importantă pentru viitor. Această creșă răspunde nevoii de servicii pentru familiile din zonă”, a declarat edilul.

Program național pentru sprijinirea familiilor

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a evidențiat faptul că Programul „Sfânta Ana” reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura destinată copiilor mici, la nivel național fiind aprobate deja 247 de creșe.

Potrivit ministrului, dezvoltarea unei rețele moderne de creșe reprezintă răspunsul concret al statului român la provocările demografice actuale și oferă părinților, în special mamelor, posibilitatea de a reveni pe piața muncii, având garanția că cei mici beneficiază de îngrijire și educație în condiții de maximă siguranță.

Investiție de peste 11 milioane de lei

Noua creșă va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi realizată printr-o investiție de aproximativ 11,3 milioane de lei, finanțată integral prin Compania Națională de Investiții.

Clădirea va avea o suprafață construită de 1.342 de metri pătrați și va fi organizată în trei zone funcționale: administrativă, educațională și tehnică. Copiii vor beneficia de săli de joacă și dormitoare moderne, organizate pentru patru grupe a câte zece copii, în timp ce zona tehnică va include bucătărie complet utilată, biberonerie, spălătorie și toate spațiile necesare funcționării în cele mai bune condiții.

Siguranță și confort pentru cei mici

Noua unitate va fi echipată cu sisteme moderne de supraveghere video, instalații de protecție împotriva incendiilor, sistem de apel de urgență și materiale speciale care respectă cele mai ridicate standarde privind igiena și durabilitatea.

După finalizarea lucrărilor, creșa de pe bulevardul Lalelei va oferi o alternativă modernă și sigură pentru părinții din zonă, contribuind atât la dezvoltarea serviciilor de educație timpurie, cât și la creșterea atractivității municipiului Satu Mare pentru familiile tinere care aleg să își construiască aici viitorul.