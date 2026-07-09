POLITICĂ. Romeo Pop după demitere, atac frontal la Cornea.

Fostul președinte al Organizației Municipale PNL Satu Mare reacționează dur după revocarea sa din funcție și îl acuză pe primarul comunei Socond, Nicolae Cornea, de ipocrizie și aroganță

Tensiunile din interiorul PNL Satu Mare continuă să iasă la suprafață după schimbările operate în conducerea organizației. Romeo Pop, fostul președinte al Organizației Municipale PNL Satu Mare și fost subprefect, a lansat un nou mesaj public, în care critică decizia de demitere și formulează acuzații la adresa primarului comunei Socond, Nicolae Cornea.

„Toate problemele lui existențiale ar avea la bază persoana mea”

În mesajul publicat, Romeo Pop susține că a aflat de la colegi că, în cadrul ședinței PNL Satu Mare în care s-a decis revocarea sa din funcție, dar și a președintelui organizației din Carei, primarul comunei Socond ar fi afirmat că el s-ar afla la originea problemelor cu care se confruntă.

Fostul lider liberal respinge categoric această idee și îi transmite edilului că nu el este responsabil pentru modul în care și-a exercitat mandatul.

„Păi bine, moncher, eu te-am pus să confunzi comunitatea cu propria feudă și să uiți de orice limită, să sfidezi pe toată lumea și să nu îți mai încapă în piele de atâta aroganță?”, afirmă Romeo Pop în mesajul său.

Acuzații și un angajament public

În continuarea reacției, fostul președinte al Organizației Municipale PNL Satu Mare vorbește despre ceea ce consideră a fi un nivel ridicat de ipocrizie și face referire la informațiile apărute în presa locală în ultimele două luni.

Totodată, Romeo Pop afirmă că, în cazul în care informațiile vehiculate în spațiul public se vor dovedi neadevărate, își va cere scuze în mod public pentru afirmațiile făcute.

Declarațiile sale vin într-un context în care tensiunile din organizația județeană a PNL Satu Mare continuă să alimenteze disputa politică internă, iar schimbările de conducere generează reacții și poziționări din partea mai multor membri ai partidului.