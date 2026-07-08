













Delegația CS Cetate Ardud-Satu Mare a mulțumit Primăriei Orașului Ardud pentru sprijinul acordat în vederea deplasării la competiția din Slovacia, sprijin care a contribuit la participarea sportivilor la unul dintre cele mai puternice turnee internaționale din această perioadă.





Sportivii de la CS Cetate Ardud-Satu Mare au reprezentat cu cinste județul Satu Mare la turneul internațional de lupte greco-romane desfășurat la Dunajská Streda, în Slovacia, competiție care a reunit aproximativ 290 de sportivi din nouă țări.Într-un concurs cu un nivel valoric foarte ridicat, luptătorii pregătiți de antrenorul Claudiu Blaga au avut parte de adversari puternici și au acumulat o experiență importantă pentru competițiile viitoare.Rezultatele obținute de sportivii sătmăreni au fost următoarele:Matei Ținta (31 kg) – locul 7;Tudor Horj (68 kg) – locul 7;Anderson Utcza (75 kg) – locul 3 și medalie de bronz;Teodor Bulgar (71 kg) – locul 8;Adrian Horj (80 kg) – participant.Cea mai bună clasare a delegației a fost obținută de Anderson Utcza, care a urcat pe podium, cucerind medalia de bronz la categoria 75 kg.„Ediția din acest an a reunit un număr foarte mare de sportivi cu o valoare ridicată. Venim de la competiție cu experiența acumulată și continuăm să muncim pentru competițiile viitoare”, a transmis antrenorul Claudiu Blaga.