Medalie de bronz pentru CS Cetate Ardud-Satu Marela puternicul turneu de la Dunajska Streda

Sport 08.07.2026 18:52
Medalie de bronz pentru CS Cetate Ardud-Satu Marela puternicul turneu de la Dunajska Streda





Sportivii de la CS Cetate Ardud-Satu Mare au reprezentat cu cinste județul Satu Mare la turneul internațional de lupte greco-romane desfășurat la Dunajská Streda, în Slovacia, competiție care a reunit aproximativ 290 de sportivi din nouă țări.
Într-un concurs cu un nivel valoric foarte ridicat, luptătorii pregătiți de antrenorul Claudiu Blaga au avut parte de adversari puternici și au acumulat o experiență importantă pentru competițiile viitoare.

Rezultatele obținute de sportivii sătmăreni au fost următoarele:
Matei Ținta (31 kg) – locul 7;
Tudor Horj (68 kg) – locul 7;
Anderson Utcza (75 kg) – locul 3 și medalie de bronz;
Teodor Bulgar (71 kg) – locul 8;
Adrian Horj (80 kg) – participant.
Cea mai bună clasare a delegației a fost obținută de Anderson Utcza, care a urcat pe podium, cucerind medalia de bronz la categoria 75 kg.
„Ediția din acest an a reunit un număr foarte mare de sportivi cu o valoare ridicată. Venim de la competiție cu experiența acumulată și continuăm să muncim pentru competițiile viitoare”, a transmis antrenorul Claudiu Blaga.
Delegația CS Cetate Ardud-Satu Mare a mulțumit Primăriei Orașului Ardud pentru sprijinul acordat în vederea deplasării la competiția din Slovacia, sprijin care a contribuit la participarea sportivilor la unul dintre cele mai puternice turnee internaționale din această perioadă.


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