Olimpia Satu Mare a dat startul pregătirilor pentru noul sezon Sport •

CSM Olimpia Satu Mare a început oficial pregătirile pentru sezonul competițional 2026–2027. Primul antrenament al verii a avut loc luni după-amiază și a fost condus de noul antrenor principal, Alexandru Pelici. Înainte de ieșirea pe teren, tehnicianul, alături de președintele clubului, Mureșan István, și căpitanul echipei, Paul Copaci, au prezentat în cadrul unei conferințe de presă planurile pentru perioada următoare.

Deocamdată, clubul așteaptă decizia Federației Române de Fotbal privind eșalonul în care va evolua în noua ediție de campionat. Conducerea speră ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să primească un răspuns oficial.

„Dacă vom continua în Liga a 3-a, obiectivul este promovarea. În cazul în care vom fi invitați în Liga a 2-a, ne dorim să construim o echipă capabilă să se mențină la acest nivel”, a declarat președintele Mureșan István.

Acesta a precizat că, după încheierea sezonului trecut, clubul și-ar fi dorit să păstreze nucleul lotului, însă majoritatea jucătorilor au ales alte destinații. Printre plecări se numără și Mircea Donca, care, deși a primit o ofertă de prelungire a contractului, a preferat să își rezilieze înțelegerea: „Ne-a refuzat.”

Noul antrenor Alexandru Pelici a subliniat că lotul este în plină reconstrucție și că se lucrează simultan pentru ambele variante privind viitorul clubului.

„Ne dorim să formăm o echipă competitivă, indiferent de liga în care vom juca. Obiectivele sunt diferite, însă exigențele rămân aceleași. Construim un grup care să poată face față oricărui scenariu”, a afirmat tehnicianul.

Pelici a vorbit și despre legătura pe care o are cu fotbalul sătmărean, amintind că a venit de mai multe ori la Satu Mare în calitate de adversar.

„Știu cât de mult înseamnă fotbalul pentru oamenii din acest oraș. Nu pot promite că vom câștiga fiecare meci, dar pot garanta că vom avea o echipă care va lupta până la ultimul minut. Prefer să vorbesc prin muncă și prin rezultate”, a spus antrenorul.

În ceea ce privește construcția lotului, Pelici a explicat că o parte dintre noii veniți sunt jucători cu care a colaborat în trecut, iar alții se cunosc deja între ei, un aspect pe care îl consideră esențial pentru formarea unui vestiar unit și a unei echipe cu personalitate.

Stagiul centralizat de pregătire se va desfășura, ca și în anii precedenți, la Academia Partium.

„Beneficiem aici de condiții excelente de antrenament, unele dintre cele mai bune pe care le-am întâlnit. Este locul ideal pentru această perioadă de pregătire”, a adăugat Pelici.

Căpitanul Paul Copaci, aflat înaintea celui de-al patrulea sezon la Satu Mare, s-a declarat mulțumit că și-a prelungit contractul și speră ca echipa să formeze un grup puternic, capabil să își îndeplinească obiectivele, indiferent de eșalonul în care va evolua.

Marți, 7 iulie, Olimpia va intra într-un cantonament de zece zile, perioadă în care stafful tehnic a programat câte două antrenamente zilnic, dar și două jocuri de verificare.

Primul amical este programat pentru 11 iulie, în deplasare, împotriva formației maghiare Cigánd SE, participantă în Liga a III-a. Pe 15 iulie, sătmărenii vor primi vizita echipei Sănătatea Cluj, iar pe 22 iulie vor întâlni, tot pe teren propriu, formația CSM Sighetu Marmației.

Alexandru Pelici a precizat că, în cazul în care Olimpia va evolua în Liga a 2-a, programul de pregătire va fi completat cu încă două meciuri amicale, având în vedere că noul sezon va începe la începutul lunii august. Dacă echipa va rămâne în Liga a 3-a, stafful tehnic intenționează să programeze câte două jocuri de verificare pe săptămână până la startul campionatului, prevăzut pentru sfârșitul lunii august.



PROGRAMUL MECIURILOR AMICALE



11 iulie: Cigánd SE (Ungaria, Liga a III-a) – CSM Olimpia Satu Mare

15 iulie: CSM Olimpia Satu Mare – Sănătatea Cluj

22 iulie: CSM Olimpia Satu Mare – CSM Sighetu Marmației

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