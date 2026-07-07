Zeci de acțiuni pentru menținerea ordinii publice și sute de controale în trafic s-au soldat cu peste 235 de sancțiuni contravenționale aplicate într-o singură zi.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 6 iulie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere și combaterea faptelor antisociale.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au aplicat sancțiuni în valoare totală de aproape 100.000 de lei.

Peste 45 de amenzi pentru tulburarea ordinii publice

În cadrul activităților dedicate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 45 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 19.000 de lei.

Acțiunile au avut ca scop prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță în comunitățile din județ.

Peste 190 de sancțiuni în trafic

În paralel, polițiștii rutieri au desfășurat controale pentru supravegherea și fluidizarea traficului, precum și pentru depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.

În urma acestor acțiuni au fost aplicate peste 190 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.

Recomandările polițiștilor pentru un trafic mai sigur

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le reamintește tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație poate salva vieți.

Polițiștii recomandă:

să nu conduceți niciodată sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;

să respectați limitele legale de viteză;

să nu efectuați depășiri în zonele în care acestea sunt interzise;

să acordați prioritate pietonilor la trecerile semnalizate;

pietonii să traverseze doar prin locurile marcate și după o asigurare temeinică;

bicicliștii să circule respectând regulile de circulație și, acolo unde există, să utilizeze pistele dedicate;

să evitați deplasarea cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum frânele, direcția, instalația de iluminare sau sistemul de evacuare.

Apel la responsabilitate

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare îi îndeamnă pe toți conducătorii auto să dea dovadă de responsabilitate și prudență în trafic, respectând legislația rutieră și contribuind astfel la siguranța tuturor participanților la trafic.