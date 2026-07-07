Județul Satu Mare continuă eforturile pentru protejarea copiilor, iar modernizarea numărului unic național 119 va permite intervenții mai rapide și o colaborare mai eficientă între instituțiile implicate.

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat la sesiunea de informare și publicitate organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea și modernizarea instrumentelor digitale de alertare, identificare și intervenție pentru copii, asociate numărului unic național 119”, un demers care urmărește consolidarea sistemului de protecție a copiilor victime ale abuzului, neglijării, exploatării sau altor forme de violență.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai principalelor instituții implicate în protecția copilului, printre care Consiliul Județean Satu Mare, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcția de Sănătate Publică, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, reprezentanți ai administrațiilor locale, ai unităților de învățământ și elevi din cadrul Consiliului Național al Elevilor.

Serviciul 119 va beneficia de instrumente digitale moderne

Proiectul este implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, fiind cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027.

Prin această investiție, numărul unic național 119 va beneficia de noi aplicații și platforme digitale care vor facilita raportarea cazurilor de abuz și vor permite intervenții mai rapide și o coordonare mai eficientă între instituțiile responsabile. Totodată, specialiștii implicați în gestionarea cazurilor vor avea la dispoziție instrumente moderne care să le sprijine activitatea.

Campania din Satu Mare a ajuns în toate școlile

În intervenția sa, prefectul Altfatter Tamás a subliniat că Instituția Prefectului a derulat deja, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratul de Poliție Județean și alte instituții, o amplă campanie de promovare a numărului unic 119.

Potrivit prefectului, reprezentanții instituției au ajuns în toate unitățile de învățământ din județ, unde au distribuit materiale informative, iar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, subiecte precum abuzul și bullyingul au fost discutate atât cu elevii, cât și cu părinții, în cadrul întâlnirilor organizate la începutul fiecărui an școlar.

„Rezultatele se văd”

Prefectul a evidențiat că aceste acțiuni au avut un impact concret.

„Rezultatele se văd: numărul apelurilor la 119 a crescut, ceea ce înseamnă că informația transmisă a ajuns acolo unde trebuie, iar acest instrument este folosit”, a declarat Altfatter Tamás.

Sprijin pentru copiii din comunitățile izolate

Referindu-se la noul proiect, prefectul a felicitat Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru implementarea sistemului la nivel național și a subliniat că unul dintre obiectivele viitoare este ca informațiile despre serviciul 119 să ajungă și la copiii din comunitățile izolate.

„Instituția Prefectului Județul Satu Mare va fi partenerul dumneavoastră în identificarea soluțiilor prin care aceste informații să ajungă la copii, în special la cei din localitățile izolate, unde informația pătrunde extrem de greu. Sunt convins că împreună putem rezolva această situație. Vă asigurăm de întregul nostru sprijin, mai ales pentru copiii județului nostru”, a transmis prefectul.

Prin modernizarea serviciului 119 și continuarea campaniilor de informare, autoritățile își propun ca fiecare copil aflat în pericol să poată primi ajutor mai rapid, iar intervențiile instituțiilor să fie mai eficiente și mai bine coordonate.



