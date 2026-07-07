Aleșii locali au analizat și dezbătut proiecte de hotărâre referitoare la patrimoniul comunei, unitățile de învățământ, serviciile publice, sprijinirea cultelor religioase și eficientizarea activității administrative.

Consiliul Local al comunei Moftin s-a întrunit în ședință ordinară în data de 7 iulie 2026, la sediul Primăriei Comunei Moftin. În cadrul reuniunii, consilierii locali au avut pe ordinea de zi șapte puncte, vizând atât administrarea patrimoniului public și privat al comunei, cât și organizarea serviciilor publice, colaborarea interinstituțională și susținerea activităților de interes local. Toate proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul comunei Moftin, Gheorghe David.

Patrimoniul comunei și situația juridică a unor imobile

Unul dintre principalele proiecte analizate a vizat însușirea în proprietatea Comunei Moftin a investițiilor realizate de fostul chiriaș, Asociația Nonprofit AGROLACT CRASNA, pe un teren aparținând Unității Administrativ-Teritoriale Moftin. Inițiativa legislativă a fost prezentată de viceprimarul comunei și a urmărit clarificarea situației juridice a investițiilor existente pe terenul aflat în proprietatea administrației locale.

Tot în domeniul patrimoniului, consilierii locali au dezbătut și proiectul privind însușirea dreptului de proprietate publică asupra unor imobile în care funcționează unități de învățământ. Hotărârea a inclus aprobarea documentației tehnico-cadastrale necesare primei înscrieri în domeniul public al comunei și intabularea acestora, măsură considerată importantă pentru consolidarea situației juridice a patrimoniului educațional al comunei.

De asemenea, aleșii locali au analizat și proiectul referitor la modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Moftin, în vederea actualizării evidențelor patrimoniale.

Colaborare instituțională și organizarea administrației

Pe ordinea de zi s-a regăsit și proiectul privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Camera Notarilor Publici Oradea și UAT Comuna Moftin. Documentul a avut ca obiect facilitarea schimbului de informații de interes pentru activitatea notarială și eficientizarea relațiilor instituționale dintre autoritatea locală și instituțiile partenere.

În cadrul aceleiași ședințe, consilierii au dezbătut și proiectul privind aprobarea noii organigrame și a statului de funcții din cadrul Serviciului Public al Comunei Moftin, document care a vizat adaptarea structurii administrative la necesitățile actuale ale administrației locale.

Sprijin pentru cultele religioase

Un alt punct important aflat pe ordinea de zi a fost proiectul privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al comunei Moftin pentru anul 2026, la capitolul destinat serviciilor religioase. Prin această măsură, administrația locală și-a propus susținerea activităților desfășurate de unitățile de cult din comună, în conformitate cu prevederile bugetare aprobate.

Probleme de interes local

La finalul ședinței, consilierii locali au abordat, în cadrul punctului „Diverse”, teme de interes pentru comunitate și pentru buna funcționare a administrației locale, încheind astfel lucrările ședinței ordinare desfășurate la sediul Primăriei Comunei Moftin.