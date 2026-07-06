Știați că „aerisirea” este cel mai lung cuvânt din limba română care citit invers, de la coadă la cap, înseamnă același lucru? Se numește palindrom. Asta așa, ca introducere, pentru că scopul acestei priviri peste umăr este altul. Nu vom vorbi nici despre împrospătrea aerului din spațiul vital al fiecăruia dintre noi și nici despre o tactică de pe dreptunghiul verde, că tot e la modă, în care fotbaliștii să acopere cât mai mult din spațiul de joc.

Voi încerca să ating alte valențe ale acesui concept. Ce ați spune de o relaxare spirituală, indiferent dacă se pune accent pe un anumit tip de religie? Sau de o destindere musculară după un efort prelungit? M-aș putea îndrepta chiar spre o aerisire a masei politice dar de acest domeniu cu cât te apropii mai mult cu atât te prinde în mrejele lui de cele mai multe ori nocive.



În ceea ce privește relaxarea spirituală aceasta depinde în cea mai mare măsură de voința proprie și de mediul de trai (familie, loc de muncă...). Abia dacă aceste două cerințe sunt propice, abia atunci biserica, de orice rit ar fi ea, prietenii mai apropiați sau mai depărtați, sistemul informațional (internet, radioteleviziune, clacă...) ar putea germina în mintea noastră și iniția un nou mod de a privi viitorul.



Efectele unei relaxări spirituale sunt în general benefice dar sunt și cazuri în care acestea duc la momente penibile, la disfuncționalități sau chiar la catastrofe. Pierderea de memorie ar putea fi un exemplu în acest sens. Iertarea cu orice preț ar putea duce la promovarea infracțiunilor. Indiferența ar putea distruge legături intense ale caracterelor emoționale și ar putea determina acțiuni teroriste sau suicide.



Vorbeam mai sus despre sistemele informaționale. Dacă radioteleviziunea poate fi cât de cât controlată, internetul este factorul decisiv în ceea ce privește comportamentul motivațional al cetățeanului. Pregătirea sa primară (familie, educație, mediu) este parametrul asupra căruia internetul acționează prin toate tentaculele sale. Din păcate marea majoritate a tentaculelor conțin venin, foarte puține injectând apă vie.



Descongestionarea activității cerebrale este necesară periodic. În cele mai multe cazuri aceasta se realizează prin somn, dar, o dată cu trecerea timpurilor, omul doarme din ce în ce mai puțin, uneori prelungindu-și problemele cotidiene pe timpul nopții în starea de somnolență. Nu mă refer aici la coșmaruri ci la acea stare repetitivă care crează în subconștient o imposibilitate de a ieși din „butoi”. Acel „butoi” ar putea fi un obiectiv neîndeplinit, o nedreptate pătimită sau o frică neîmpărtășită (fobie).



Nu doresc să închei această opinie fără a accentua asupra faptului că, totuși, aerisirea este necesară în toate domeniile. Chiar și în politică.



Opriți războiul!