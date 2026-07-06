Masa sănătoasă s-a transformat în fuga sănătoasă

Prin târg se spune că, dacă tot s-a vorbit luni la rând despre „masa sănătoasă” de la Stâna și Socond, la Evaluarea Națională s-a lansat un nou program: „fuga sănătoasă”.

La Stâna, toți cei 18 elevi înscriși au lipsit de la examen, iar la Socond majoritatea au ales aceeași strategie. Se pare că meniul din ziua examenului nu a mai fost suficient de convingător...

Gluma-i glumă, dar realitatea este amară. Când ai școli în care elevii nu mai ajung nici măcar în banca de examen, problema nu mai este nici de meniu și nici de statistică. Este una care ar trebui să dea de gândit tuturor celor care, în restul anului, se laudă cu proiecte, programe și fotografii la inaugurări. Și care nu mai pot de dragul elevilor.

Până la urmă, o masă poate fi sănătoasă. Dar o generație care lipsește de la examen nu prea are cum să fie. Și nici cei care susțin că în aceste cazuri programul masa sănătoasă încurajează prezența la ore...și descurajează abandonul școlar. Curat-murdar, nene Iancule!

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