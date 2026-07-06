Biblioteca Județeană Satu Mare organizează joi, 9 iulie, cu începere de la ora 15:00, un dublu eveniment editorial. Este vorba despre lansarea celor mai recente volume semnate de Török József, romanul „A Rablókapitány” („Tâlharul căpitan”) și volumul de versuri „Csenben gyere” („Vino-n taină”), ambele foarte recent scoase de sub tipar.

Evenimentul se va desfășura în Sala mare de conferințe a Bibliotecii Județene Satu Mare, etajul I, în prezența autorului și a invitaților săi. Volumele aduse în atenția publicului sătmărean vor fi prezentate de dr. Marta Cordea, expert în bibliofilie. Rolul de gazdă și moderator al evenimentului îi revine Paulei Horotan, directorul adjunct al Bibliotecii Județene Satu Mare.

Cele două volume ale lui Török József, scriitor, cantautor și interpret de muzică pop-rock, fost bibliotecar la Biblioteca Comunală Vetiș, vin să completeze seria scrierilor sale, aducând ca elemente de noutate atât tematica abordată în romanul „A Rablókapitány” („Tâlharul căpitan”), cât și faptul că, în cazul volumului „Csenben gyere” („Vino-n taină”), prin scanarea codului QR alocat fiecărui poem, cititorul este direcționat către canalul de YouTube, unde poate audia poeziile, în recitarea autorului.

Așa cum și-a obișnuit publicul la astfel de manifestări, Török József promite și un minirecital de muzică pop-rock ce va reuni atât piese din repertoriul trupei Wethéssy Band, cât și compoziții proprii.

La evenimentul de lansare sunt invitați să participe prietenii și apropiații autorului, colegii din Grupul cultural „Sine ira et studio”, precum și toți cei care iubesc literatura și muzica.