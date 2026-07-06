După o nouă expertiză tehnică și adaptarea proiectului la starea reală a imobilului, investiția intră într-o nouă etapă. Clădirea, abandonată timp de 15 ani, va fi consolidată pentru a asigura siguranța și durabilitatea viitoarei construcții.

Lucrările de reabilitare a Hotelului Sport din municipiul Satu Mare continuă, după ce Primăria Municipiului Satu Mare și constructorul au găsit soluțiile tehnice necesare pentru depășirea problemelor apărute pe parcursul execuției.

Investiția a început în urmă cu aproximativ patru luni, însă, pe măsură ce lucrările au avansat, au fost descoperite deficiențe majore la structura de rezistență a clădirii, cauzate de cei aproximativ 15 ani în care imobilul a fost abandonat.

O nouă expertiză a schimbat proiectul

Pentru a stabili cu exactitate starea construcției, a fost realizată o nouă expertiză tehnică de către o echipă de specialiști, care a evaluat fiecare element structural al clădirii.

Concluziile raportului au impus modificarea proiectului tehnic inițial și elaborarea unor noi soluții de consolidare, menite să garanteze stabilitatea și siguranța construcției pe termen lung.

Specialiștii au subliniat că toate recomandările rezultate în urma expertizei trebuiau transpuse într-o documentație tehnică actualizată înainte ca lucrările să poată continua.

Documentația actualizată, predată constructorului

Expertiza tehnică a fost finalizată în luna mai 2026, iar imediat după încheierea acesteia, constructorul a primit proiectul tehnic actualizat, care include toate detaliile și soluțiile necesare pentru intervențiile asupra structurii de rezistență.

Acest lucru permite reluarea lucrărilor în condiții de siguranță și în conformitate cu situația reală identificată în teren.

O investiție importantă pentru municipiu

Reabilitarea Hotelului Sport reprezintă una dintre investițiile importante ale administrației locale, obiectivul fiind transformarea unei clădiri abandonate și degradate într-un spațiu modern și funcțional.

Deși descoperirea problemelor structurale a impus revizuirea proiectului și a prelungit unele etape ale investiției, măsurile adoptate vor asigura o construcție sigură și durabilă, adaptată standardelor actuale de calitate și siguranță.







