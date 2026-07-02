Deputatul PSD susține că a fost ținta unui mesaj cu tentă intimidantă chiar în biroul său, în prezența a patru martori. Referirea la persoane cu experiență în box și MMA, făcută în contextul atacurilor sale la adresa liderilor PNL, l-a determinat să vorbească public despre ceea ce consideră o încercare de intimidare.

Politica sătmăreană a trecut joi într-o nouă etapă a confruntării dintre PSD și PNL. Într-o conferință de presă susținută la sediul Organizației Județene PSD, deputatul Mircea Govor a făcut o declarație explozivă: spune că a fost amenințat voalat, după ce un bărbat venit la biroul său i-a transmis un mesaj pe care parlamentarul îl interpretează drept o încercare de intimidare.

Potrivit lui Govor, discuția a avut loc în biroul unuia dintre vicepre;edinții Consiliul Județean, în prezența vicepreședinților Roxana Petca și Cătălin Filip, precum și a viceprimarilor municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, pe care îi indică drept martori ai întregului dialog.

O vizită aparent banală s-a transformat într-un mesaj care l-a pus pe gânduri

Deputatul povestește că un bărbat din Carei a venit să îi reproșeze faptul că o femeie ar fi apărut într-un material video privind petrecerea organizată de PNL de 8 Martie.

Mircea Govor spune că i-a explicat că nu are nimic împotriva respectivei persoane și că toate criticile sale au vizat exclusiv liderii liberali și modul în care aceștia își desfășoară activitatea politică.

În acel moment însă, susține parlamentarul, interlocutorul ar fi schimbat complet registrul discuției.

„Știi că nu e bine... Primarul de la Săuca și fratele său au făcut box, au participat în gale de MMA, împreună cu băiatul meu din Carei.”

Pentru Mircea Govor, afirmația nu avea nicio legătură cu subiectul inițial.

„Adică ce vrei să-mi spui? Ce vrei să-mi sugerezi? Că voi avea vreo problemă?”

Interlocutorul ar fi negat imediat că aceasta ar fi fost intenția sa, însă deputatul spune că mesajul l-a pus serios pe gânduri.

„Ce legătură are boxul cu politica?”

În fața jurnaliștilor, Govor s-a declarat surprins de faptul că într-o dispută politică au fost aduse în discuție persoane cunoscute pentru participarea la competiții de box și MMA.

„Ce mă interesează pe mine ce sunt pruncii voștri? Ce legătură are golăniile lui Cozma și Cornea cu boxul și MMA?”

Deputatul afirmă că nu poate considera o simplă coincidență introducerea unui asemenea subiect într-o discuție despre criticile sale la adresa liderilor PNL.

„Pe mine m-a pus pe gânduri.”

„Voi sesiza instituțiile statului”

Mircea Govor a mers mai departe și a afirmat că, între timp, au ajuns la el informații privind presupuse activități desfășurate la nivel local de persoane din anturajul celor la care a făcut referire.

Parlamentarul spune că va solicita instituțiilor statului să manifeste o atenție sporită.

„Voi verifica. Între timp mi-a ajuns ceva la urechi despre activitățile lor locale. Dacă tot mi-au dat subiect, voi atrage atenția instituțiilor statului să fie mai vigilente. Sunt lucruri care se întâmplă.”

„Dar ăștia ce sunt? Mafioți?”

Finalul declarației a fost cel mai dur. Vizibil revoltat, deputatul PSD a ridicat întrebarea care avea să domine întreaga conferință de presă.

„Adică nu mai am voie să vorbesc de ăștia? Dar ăștia ce sunt? Sunt mafioți?”

Întrebarea, lansată public, sintetizează percepția lui Mircea Govor asupra incidentului pe care îl descrie drept o încercare de intimidare politică.

Dacă acuzațiile formulate de deputat se confirmă, episodul depășește limitele unei dispute politice și ridică semne serioase de întrebare privind modul în care se desfășoară confruntarea dintre adversarii politici din județul Satu Mare. Deocamdată, persoanele la care face referire Mircea Govor nu au oferit un punct de vedere cu privire la declarațiile acestuia.