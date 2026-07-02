Personalitățile care au contribuit la păstrarea și promovarea identității culturale a comunităților locale vor fi premiate în cadrul unui eveniment unic în România.

Satu Mare se pregătește pentru unul dintre cele mai emoționante și reprezentative evenimente dedicate oamenilor care țin vie cultura satelor. Joi, 9 iulie 2026, de la ora 17:00, Centrul Spiritual „Casa Dăinuirii” va găzdui cea de-a XVI-a ediție a Galei de Premiere „Luminătorii Satelor”, manifestare devenită un adevărat reper în calendarul cultural al județului.

O gală care răsplătește oamenii care luminează comunitățile

Organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, evenimentul își propune să aducă în prim-plan personalitățile care, prin activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea spirituală și culturală a comunităților din care provin.

Ajunsă la cea de-a XVI-a ediție, Gala „Luminătorii Satelor” este considerată un eveniment unic la nivel național, fiind dedicată celor care păstrează vii tradițiile, valorile și identitatea satului românesc.

Recunoaștere pentru cei care păstrează vie tradiția

De-a lungul anilor, gala a devenit mai mult decât o festivitate de premiere. Ea reprezintă un gest de recunoștință față de oamenii care, prin muncă, implicare și pasiune, au contribuit la transmiterea patrimoniului cultural către noile generații.

Și în acest an, organizatorii promit o ediție specială, în care vor fi celebrate valorile autentice ale județului Satu Mare și oamenii care continuă să fie adevărate repere pentru comunitățile lor.