Peste un an de colaborare între România și Ungaria a dus la formarea unei rețele transfrontaliere care promite să schimbe modul în care este combătută violența domestică.

Fenomenul violenței domestice nu se oprește la granițe, iar autoritățile din România și Ungaria transmit un mesaj fără echivoc: lupta împotriva agresiunilor din familie trebuie dusă împreună. La Nyíregyháza, conferința de închidere a proiectului UNITE a reunit peste 50 de specialiști din cele două țări, marcând finalul unei colaborări de peste un an și deschiderea unei noi etape de cooperare.

Violența din spatele ușilor închise, în centrul atenției

Evenimentul a adus la aceeași masă polițiști, procurori, specialiști în asistență socială și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, care au analizat rezultatele proiectului și au discutat despre pașii necesari pentru o intervenție mai rapidă și mai eficientă în cazurile de violență domestică.





Generalul de brigadă de poliție Csaba Szabó, șeful Căpeteniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmár-Bereg, a atras atenția că violența domestică rămâne unul dintre cele mai greu de descoperit fenomene, ascuns în spațiul privat, unde teama, vulnerabilitatea și stigmatizarea îi împiedică adesea pe cei afectați să ceară ajutor.

La rândul său, chestorul de poliție Stan Sorin Daniel, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, a subliniat că succesul proiectului nu se măsoară doar în cifre, ci și în parteneriatele solide construite între instituțiile de aplicare a legii, sistemul judiciar, serviciile sociale, mediul educațional și societatea civilă.

Rezultate care merg dincolo de statistici

Responsabilul de implementare al proiectului, inspectorul de poliție Beatrix-Pușa Câmpan, a prezentat bilanțul activităților desfășurate și impactul acestora asupra comunității. Participanții au revăzut spoturile video și podcasturile realizate în cadrul proiectului, au vizitat expoziția tricourilor cu mesaje anti-violență și au analizat materialele informative care au devenit instrumente de prevenire și educație, în special în rândul tinerilor.





Discuțiile au evidențiat importanța intervenției timpurii, a sprijinului integrat pentru victime și a cooperării dintre poliție, procurori, instanțe și serviciile sociale, elemente considerate esențiale în reducerea fenomenului.

Peste 30 de instituții implicate și sute de beneficiari

Implementat în perioada 14 martie 2025 – 13 iulie 2026, proiectul UNITE a fost derulat de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, în parteneriat cu Căpetenia Superioară de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmár-Bereg din Nyíregyháza, prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria.

Proiectul, finanțat cu aproape 153.000 de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, a reunit peste 30 de instituții, a desfășurat activități în 14 școli, a informat direct 867 de elevi, a organizat șase evenimente comunitare, a produs șase spoturi video, șase podcasturi și sute de materiale informative, contribuind totodată la pregătirea a 100 de specialiști din cele două țări.

Un parteneriat care nu se oprește aici

Poate cel mai important rezultat al proiectului este rețeaua transfrontalieră creată între instituțiile din România și Ungaria, bazată pe încredere, schimb de bune practici și mecanisme comune de intervenție.

La finalul conferinței, reprezentanții poliției și ai sistemului judiciar din cele două state și-au reafirmat angajamentul de a continua colaborarea și de a extinde acest model de cooperare și în alte domenii de interes comun.

Mesajul transmis la Nyíregyháza a fost unul clar: violența domestică nu ține cont de granițe, iar combaterea ei are nevoie de același răspuns din partea tuturor instituțiilor – ferm, coordonat și solidar.