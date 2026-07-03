Peste 50 de sancțiuni aplicate de polițiștii sătmăreni în cadrul unei acțiuni pentru respectarea normelor de conviețuire socială

Locale 03.07.2026 13:25
Peste 50 de sancțiuni aplicate de polițiștii sătmăreni în cadrul unei acțiuni pentru respectarea normelor de conviețuire socială


Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 2 iulie, o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor care afectează normele de conviețuire socială, siguranța persoanelor și a bunurilor, precum și pentru menținerea unui climat de ordine și liniște publică.

În urma controalelor efectuate, oamenii legii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 18.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991, care sancționează faptele ce aduc atingere normelor de conviețuire socială, ordinii și liniștii publice.

Reprezentanții IPJ Satu Mare transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și asigurarea respectării legislației în vigoare.

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