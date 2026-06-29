Prima probă scrisă a Bacalaureatului 2026 s-a desfășurat în condiții normale în cele șapte centre de examen din județ, însă un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. În total, peste 99% dintre absolvenții înscriși s-au prezentat la examen.

Emoțiile primei probe scrise a examenului național de bacalaureat au fost umbrite de un incident petrecut într-unul dintre centrele de examen din județul Satu Mare. Un candidat a fost eliminat din examen după ce a fost surprins încercând să fraudeze proba scrisă la Limba și literatura română, desfășurată luni, 29 iunie.

Tentativă de fraudă la Colegiul Național „Mihai Eminescu”

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, candidatul a fost eliminat din centrul de examen organizat la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, în urma unei tentative de fraudă constatate în timpul desfășurării probei.

Conform regulamentului examenului național de bacalaureat, orice încercare de fraudare atrage eliminarea imediată din examen și aplicarea sancțiunilor prevăzute de metodologia în vigoare.

Peste 99% dintre candidați au participat la prima probă

La nivelul județului Satu Mare au fost înscriși 1.754 de candidați, dintre care 1.347 provin de la secțiile cu predare în limba română și germană, iar 407 de la secțiile cu predare în limba maghiară.

La proba scrisă s-au prezentat 1.742 de candidați, înregistrându-se 12 absenți, ceea ce înseamnă un procent de participare de 99,31%.

Situația pe secții este următoarea:

1.338 de candidați de la secțiile cu predare în limba română și germană au susținut examenul, fiind consemnate 9 absențe ;

de la secțiile cu predare în limba română și germană au susținut examenul, fiind consemnate ; 404 candidați de la secțiile cu predare în limba maghiară au participat la probă, în timp ce 3 elevi au absentat.

Examen monitorizat și reguli stricte

Proba scrisă s-a desfășurat în cele șapte centre de examen organizate în județ, începând cu ora 9:00. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat.

Elevii care au beneficiat de aprobări speciale, în baza procedurilor privind egalizarea șanselor, au avut posibilitatea de a primi un timp suplimentar de cel mult două ore.

Toate sălile de examen au fost monitorizate și înregistrate audio-video, măsură menită să asigure respectarea regulamentului și desfășurarea corectă a examenului.

Măsuri speciale din cauza temperaturilor ridicate

Pe fondul avertizărilor meteorologice privind canicula, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat inspectoratelor școlare să asigure condiții optime pentru desfășurarea examenului.

Astfel, în centrele de examen au fost puse la dispoziția candidaților rezerve de apă potabilă, iar acolo unde a fost posibil au fost utilizate săli dotate cu instalații de climatizare sau spații mai puțin expuse radiației solare directe. În unitățile în care nu există sisteme de climatizare au fost folosite ventilatoare și alte soluții tehnice pentru reducerea disconfortului termic.

Prima probă a Bacalaureatului 2026 s-a încheiat astfel cu o participare foarte bună în județul Satu Mare, singurul incident consemnat fiind eliminarea unui candidat pentru tentativă de fraudă.