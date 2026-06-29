La mulți ani, doamna doctor Paula Mare!

Locale 29.06.2026 10:15
La mulți ani, doamna doctor Paula Mare!

Astăzi îi transmitem cele mai sincere urări de bine doamnei doctor Paula Mare, un profesionist respectat și unul dintre cei mai apreciați coordonatori medicali din județul Satu Mare.

Prin competență, dedicare și responsabilitate, doamna doctor și-a câștigat respectul colegilor și recunoștința pacienților, contribuind în mod constant la buna organizare a activității medicale și la sprijinirea celor aflați în nevoie.

Îi dorim multă sănătate, putere de muncă, bucurii alături de familie și de cei dragi, precum și numeroase împliniri personale și profesionale.

La mulți ani, doamna doctor Paula Mare!

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