Parohia Greco-Catolică „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Satu Mare și-a sărbătorit, duminică, în mod anticipat, hramul, printr-o Sfântă Liturghie Arhierească oficiată de Preasfinția Sa Vasile Bizău, Episcop de Maramureș . La eveniment au participat numeroși credincioși, alături de un sobor de preoți din Eparhie.

Alături de ierarh au concelebrat părintele Florin Fodoruț, vicar general și paroh al comunității gazdă, părintele Eduard Fischer, protopop al Protopopiatului Satu Mare, părintele Vasile Iusco, protopop al Protopopiatului Sighet, precum și alți preoți și diaconi.

Două copile au primit Prima Sfântă Împărtășanie Solemnă

Un moment emoționant al celebrării l-a reprezentat Prima Sfântă Împărtășanie Solemnă primită de două fetițe din cadrul parohiei, într-o atmosferă de profundă bucurie și comuniune spirituală.

Mesaj despre puterea credinței

În cuvântul de învățătură, PS Vasile Bizău a explicat semnificația Evangheliei Duminicii, care prezintă vindecarea slugii sutașului, evidențiind exemplul de credință oferit de centurionul roman.

„Credința este atitudine, este viață, este prezență, este modalitatea omului de a sta în fața lui Dumnezeu, de a se apropia mai mult de El”, a transmis episcopul credincioșilor.

Ierarhul a subliniat că Isus însuși s-a minunat de credința sutașului, un om care nu făcea parte din poporul ales, dar care a demonstrat o încredere deplină în puterea lui Dumnezeu.

„Centurionul era un om cu autoritate, dar a recunoscut o autoritate mai mare decât a lui. Pentru a vedea această autoritate este nevoie de credință”, a explicat PS Vasile, arătând că adevărata credință transformă omul, făcându-l mai bun, mai generos și mai apropiat de Dumnezeu.

Chemare la lumină, adevăr și fapte bune

Pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate creștinilor din Efes, episcopul a amintit că prin Botez și prin credință omul este chemat să devină lumină pentru cei din jur.

El i-a îndemnat pe credincioși să transforme credința în fapte concrete de bunătate, dreptate, iubire și căutare a adevărului, astfel încât viața fiecărui creștin să fie o mărturie autentică a prezenței lui Hristos.

Mulțumiri la finalul celebrării

La încheierea Sfintei Liturghii, părintele Florin Fodoruț i-a mulțumit Preasfințitului Vasile Bizău pentru prezența în mijlocul comunității și pentru mesajul spiritual adresat credincioșilor.

Totodată, acesta a adresat mulțumiri preoților concelebranți și tuturor celor care au participat la sărbătoarea hramului, exprimând speranța ca, prin mijlocirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Dumnezeu să dăruiască întregii comunități credință puternică, iubire și speranță.