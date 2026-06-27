Pompierii, echipajele medicale și autoritățile au intervenit sâmbătă în zona Podului Decebal, după ce a fost semnalată prezența unei persoane înecate în albia râului Someș. Cazul urmează să fie anchetat pentru stabilirea identității victimei și a circumstanțelor producerii tragediei.

Mobilizare de urgență, sâmbătă, în municipiul Satu Mare, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la prezența unei persoane înecate în albia râului Someș, în zona Podului Decebal.





La fața locului au intervenit de urgență echipajele Detașamentului de Pompieri Satu Mare, care au demarat operațiunea de recuperare a persoanei din apă și de asigurare a măsurilor specifice de intervenție.

Intervenție de amploare a salvatorilor

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de primă intervenție și comandă, încadrate cu cadre militare ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

La intervenție participă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare, pregătit să acorde asistență medicală.

Identitatea victimei și cauza tragediei, în curs de stabilire

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, misiunea echipajelor operative constă în recuperarea persoanei din apă și asigurarea tuturor măsurilor necesare la locul intervenției.

După finalizarea operațiunii, cazul va fi preluat de instituțiile abilitate, care vor desfășura cercetările pentru stabilirea identității persoanei și a împrejurărilor în care aceasta a ajuns în apele râului Someș.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, informații suplimentare cu privire la identitatea victimei sau la cauzele producerii incidentului.



